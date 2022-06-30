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【港鐵66】ELEMENTS圓方推「夏日多重購物獎賞」　最高可獲總值$28,000獎賞

Hot Talk 14:25 2022/06/30

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【港鐵66】ELEMENTS圓方推「夏日多重購物獎賞」 最高可獲總值$20,000獎賞

港鐵 （00066） 旗下商場ELEMENTS圓方推出「夏日多重購物獎賞」優惠，由7月1日至31日，顧客以電子貨幣於圓方零售商戶即日消費每滿$10,000，可獲合共總值$4,000獎賞。若消費者在圓方消費滿$60,000，獎賞總值更達$28,000。

除上述消費獎賞，圓方另設有周末獎賞，於指定美容及護理商戶消費電子滿$2,000，即可獲總值$2,000獎賞。

消費每滿HK$10,000，可獲適用於ELEMENTS 圓方帶的獎賞（獎賞上限為＄20,000），包括︰

  • $200 指定消費時尚服飾電子禮券
  • $500 指定消費美容電子禮券
  • $1,300 指定消費餐飲電子禮券
  • $2,000 指定消費商戶電子禮券

消費滿$60,000可獲獎賞，包括︰

  • $1,000 指定消費珠寶及配飾電子禮券
  • $1,000 指定消費購物電子禮券
  • $1,200 指定消費時尚服飾電子禮券
  • $3,000 指定消費美容電子禮券
  • $7,800 指定消費餐飲電子禮券
  • $14,000指定消費商戶電子禮券

文化藝術方面，SHOUT Contemporary畫廊全新進駐ELEMENTS圓方，主廳展示香港及國際新興藝術家創作的藝術NFT和著名藝術家的限量版和收藏藝術商品，貴賓室則展示現代到當代藝術家特色藝術品。現時，主廳正舉行動漫主題展覽，展出標誌性動畫藝術家天野喜孝、本土動漫藝術家江記等藝術作品。

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