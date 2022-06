英女子謊稱患癌呃逾43萬善款 法庭判賠48元惹爭議

近年來興起在網站籌款,為有需要人士提供資金,但有人卻利用網站欺詐。英國一名女子於2018年謊稱患癌,在網站GoFundMe發起籌款,並將籌得的逾4.5萬英鎊(43萬港元)款項用來大肆揮霍,最終被判入獄兩年零九個月。然而,法院本月卻只勒令她償還5英鎊(48港元),引來熱議。

碧咸嫂出席婚禮要求大改餐單 被指難搞 【下一頁】

居住肯特(Kent)的44歲女子艾爾卡巴斯(Nicole Elkabbas)2018年謊稱患有卵巢癌,在GoFundMe發起「Nicole Needs Our Help Treatment」籌款,聲稱要前往西班牙做手術,又上載自己躺在床上接受治療的相片,但其實是早前切除膽囊的手術照。

艾爾卡巴斯成功欺騙約700名善心人士籌集的逾4.5萬英鎊(43萬港元)善款,把款項用來飛往意大利及西班牙旅行、觀看球賽、賭博及大吃大喝,直至她的主診醫生在GoFundMe發現籌款頁面後才東窗事發。

馬斯克成Twitter第6人破1億粉絲 已一周無出post 【下一頁】

艾爾卡巴斯不認罪,在審判中辯稱真的相信自己有患癌,法院最終判處她入獄兩年零九個月。法院本月稱基於艾爾卡巴斯不可能補償近700名善心人,下令她象徵性向受害者償還5英鎊(48港元),引起當地熱烈討論。

GoFundMe 發言人表示,已向捐款人退還金額,但部分以其他途徑捐款的受害人則無法取回款項。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明