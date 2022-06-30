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英女子謊稱患癌呃逾43萬善款 法庭判賠48元惹爭議

環球社會熱點 14:40 2022/06/30

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近年來興起在網站籌款，為有需要人士提供資金，但有人卻利用網站欺詐。英國一名女子於2018年謊稱患癌，在網站GoFundMe發起籌款，並將籌得的逾4.5萬英鎊（43萬港元）款項用來大肆揮霍，最終被判入獄兩年零九個月。然而，法院本月卻只勒令她償還5英鎊（48港元），引來熱議。

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居住肯特（Kent）的44歲女子艾爾卡巴斯（Nicole Elkabbas）2018年謊稱患有卵巢癌，在GoFundMe發起「Nicole Needs Our Help Treatment」籌款，聲稱要前往西班牙做手術，又上載自己躺在床上接受治療的相片，但其實是早前切除膽囊的手術照。

艾爾卡巴斯成功欺騙約700名善心人士籌集的逾4.5萬英鎊（43萬港元）善款，把款項用來飛往意大利及西班牙旅行、觀看球賽、賭博及大吃大喝，直至她的主診醫生在GoFundMe發現籌款頁面後才東窗事發。

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艾爾卡巴斯不認罪，在審判中辯稱真的相信自己有患癌，法院最終判處她入獄兩年零九個月。法院本月稱基於艾爾卡巴斯不可能補償近700名善心人，下令她象徵性向受害者償還5英鎊（48港元），引起當地熱烈討論。

GoFundMe 發言人表示，已向捐款人退還金額，但部分以其他途徑捐款的受害人則無法取回款項。

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責任編輯：郭麗明

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