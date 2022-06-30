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【新冠疫情】全球110國確診上升 譚德塞：疫情未完結

環球社會熱點 14:15 2022/06/30

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全球多國因應新冠肺炎疫情放緩，陸續放寬防疫限制。然而，世界衛生組織最新數據顯示，全球110個國家的確診人數上升。總幹事譚德塞強調，疫情仍未完結，指疫情回溫的原因是變種病毒Omicron亞變種BA.4及BA.5所致。

【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種 【下一頁】

【新加坡疫情】衛生部指提早爆發新一輪 單日確診翻倍 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（29日）表示，受亞變種病毒BA.4及BA.5影響，全球110個國家出現確診數上升，導致全球總體確診數增加20%，以及3個大洲分區的新冠死亡數目有增長。

譚德塞強調，疫情仍在轉變但未完結。他指因各國匯報確診及基因排序報告減少，使世衛現時追蹤新冠病毒的能力降低，更加難以追蹤Omicron的發展及分析未來可能出現的新變種。

另外，譚德塞繼續呼籲所有國家把疫苗接種率提升至最少70%目標。他稱在過去1年半內，已有逾120億劑疫苗送至全球各地，惟至今只有58個家庭達成70%，代表大批低收入國家的醫護人員及老人家仍未接種，導致他們在未來再出現疫情時處境更加危險。

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責任編輯：吳漢培

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