  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法暫緩實施　延後到今年9月底

科技 16:02 2022/06/30

分享：

分享：

印度電子暨資訊技術部今年4月聯同當地的電腦緊急應變小組（CERT-in）發布一項命令，要求印度境內VPN服務供應商、資料中心與雲端服務供應商，儲存客戶等資訊，引起各方不滿。

印度政府早前公布一系列網路安全規範指令，規管（Virtual Private Networks，虛擬私人網絡）服務，要求印度境內VPN服務供應商、資料中心與雲端服務供應商都必須儲存用戶資訊，以符合該國網路安全指引（Cyber Security Direction），原預計在6月27日實施。惟當局接到多方要求後，決定將期間都延後到9月25日才正式實施。

據TechCrunch報道指，印度電子暨資訊技術部今年4月聯同當地的電腦緊急應變小組（CERT-in）發布一項命令，要求印度境內VPN服務供應商、資料中心與雲端服務供應商，儲存客戶姓名、電子郵件帳號、電話號碼與IP位址等，而且要保留5年，建立「開放、安全、信任及負責的網際網路」。供應商若發現資訊安全問題，也必須在6小時內向CERT-in匯報。

【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

【VPN私隱安全】印度政府要求收集VPN用戶資料　ExpressVPN移除印度伺服器

VPN服務商　撤出印度市場

此項法令原訂於6月27日實施，但卻遭到廠商及業界反彈。日前20多位資訊安全專家聯同私隱倡議組織向CERT-in發出公開信，要求延後實施並舉行公開諮詢會議。聲明指出，新法令將對網路安全及私隱產生負面後果。

一些外國VPN服務商，包括ExpressVPN、Surfshark和NordVPN也分別宣布，會在法規生效前關閉在印度伺服器及撤離印度。

面對業界反對的壓力，印度電子暨資訊技術部表示，接到多方要求後，讓VPN、資料中心與雲端服務商，有更多時間實作訂閱戶資料驗證的機制，延後到2022年9月25日才實施法令。

【俄烏戰爭】俄羅斯網絡監控加劇　當地App Store VPN下載量暴升

責任編輯：曾曉汶

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
2022/06/16
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
2022/05/25
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
2022/05/03
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併
2022/02/03
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併

你可能感興趣

【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
10:44 2022/06/16
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
13:15 2022/05/25
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
10:01 2022/05/03
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
VPN 科技產品 網絡保安 印度 雲端

下一篇文章

【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職
【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職
【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據
【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據
【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok
【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok
【疫市新格局】DHL Express部署自動化技術迎戰　拓B2C新方案回應需求　
【疫市新格局】DHL Express部署自動化技術迎戰　拓B2C新方案回應需求　
【元宇宙手機】HTC久別兩年回歸手機市場　新機Desire 22 Pro主打Viverse應用
【元宇宙手機】HTC久別兩年回歸手機市場　新機Desire 22 Pro主打Viverse應用
【Samsung】全港最大Samsung專門店進駐將軍澳　設多個主題體驗空間
【Samsung】全港最大Samsung專門店進駐將軍澳　設多個主題體驗空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款