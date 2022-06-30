【港元拆息】季結加半年結在即　隔夜HIBOR單日急升近1厘、創逾兩年高

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期指成交三連跌有何啟示？ 石Sir剖析阻力、支持位
季結適逢半年結，港元銀行同業拆息（HIBOR）中的短期利率明顯走高，其中以隔夜拆息升幅最為誇張，由周四的0.48125厘大升至今日的1.43476厘，創2020年3月底高位，單日急升近1厘。至於1周、兩周、兩個月及3個月拆息，今亦升至2020年4至6月以來高位。
港滙近日則略為回軟，今最低曾報7.8485，金管局對上一次入市買港元沽美元已是6月24日即上周四。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共買入1042.8億港元。
表：港銀同業拆息
|到期日
|6月29日拆息
|6月30日拆息
|隔夜
|0.48125厘
|1.43476厘
|1星期
|0.76667厘
|0.98452厘
|2星期
|0.74065厘
|0.79857厘
|1個月
|0.88375厘
|0.87101厘
|2個月
|1.20113厘
|1.20625厘
|3個月
|1.74113厘
|1.75226厘
|6個月
|2.42917厘
|2.39667厘
|12個月
|3.32351厘
|3.31798厘
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