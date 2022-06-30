▲ 【港元拆息】季結加半年結在即 隔夜HIBOR單日急升近1厘、創逾兩年高

季結適逢半年結，港元銀行同業拆息（HIBOR）中的短期利率明顯走高，其中以隔夜拆息升幅最為誇張，由周四的0.48125厘大升至今日的1.43476厘，創2020年3月底高位，單日急升近1厘。至於1周、兩周、兩個月及3個月拆息，今亦升至2020年4至6月以來高位。

港滙近日則略為回軟，今最低曾報7.8485，金管局對上一次入市買港元沽美元已是6月24日即上周四。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共買入1042.8億港元。

表：港銀同業拆息

到期日 6月29日拆息 6月30日拆息 隔夜 0.48125厘 1.43476厘 1星期 0.76667厘 0.98452厘 2星期 0.74065厘 0.79857厘 1個月 0.88375厘 0.87101厘 2個月 1.20113厘 1.20625厘 3個月 1.74113厘 1.75226厘 6個月 2.42917厘 2.39667厘 12個月 3.32351厘 3.31798厘

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