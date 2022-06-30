▲ 【業績｜體育用品股】鷹美全年純利跌12% 末期息派14港仙

體育服飾及成衣製造商鷹美 （02368） 發布，截止3月底財年業績，收入為36.68億元，按年增12.9%，股東應佔溢利2.75億元，按年跌12.4%。鷹美末期息派14港仙，連同中期息22港仙，全年派36港仙，按年少6港仙。

鷹美中午跌0.24%，報4.22元，以此計算，股息率為8.5厘。

以地區劃分，鷹美除日本及其他地區收入錄倒退14.9%及0.6%至8407.6萬元及3.83億元外，中國、美國、歐洲均錄增長16.7%、1.7%、31.9%，至18.8億元、6.75億元及6.44億元。

國內生產並銷、多元化產地策略 年內收購中國及印尼工廠

集團指出適逢冬奧舉行，運動服裝市場錄增長。鷹美趁機提高內地內銷比率，推動國內生產並銷售策略，減低物流成本及時間。集團亦推出多元化產地策略，減低產地風險，當中越南於去年7月至10月期間受疫情影響停產，年內收購中國及印尼各一間運動服生產工廠。

鷹美指出，集團來年將注重擴充產能、智慧物流及資訊管理系統、研發高端視覺化產品及創新工藝。

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