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美加州為無證移民提供醫療保險 料2024年生效

環球社會熱點 13:50 2022/06/30

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美國醫療費用高昂，沒有醫療保險將需獨力承擔。美國加州政府宣布，將為所有無證移民提供醫療保險。加州預料，措施將會在2024年生效，屆時將成美國首個實現全民醫療保險覆蓋州份。加州參議員表示，對措施有助減少歧視，並指無證移民每年繳稅達37億美元（約288.6億港元）。

美國推翻墮胎權「點樣搬去加拿大」網絡搜尋量急增 【下一頁】

美國加州將擴大Medi-Cal醫療保險計劃，將在2024年1月1日前覆蓋約70萬名，年齡介乎26至49歲的無證移民。Medi-Cal此前已為26歲以下、50歲後以上及「童年入境者暫緩遣返」計劃（Deferred Action for Childhood Arrivals；DACA）提供醫療保險，是次擴大將令加州未投保醫療保險人數出現10年來最大跌幅。

是次擴大醫療保險措施屬加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）財政預算計劃一部分。柏克萊加州大學（University of California,Berkeley）勞工中心（Labor Center）估計，單計2022年，有近130萬65歲以下以下未有醫療保險，當中無證移民佔最多。

美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令 【下一頁】

加州參議員María Elena Durazo發表聲明稱讚措施，形容無證移民不會獲得醫療保險的歧視政策已經過時。她同時指，無證難民每年繳納稅款達37億美元，同時亦帶動逾400億美元（約3,120億港元）消費。

加州立法分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）預料，措施開支達21億美元（約163.8億港元）。

加州將成全美首個，為所有無證移民提供醫療保險州份。其他州份亦有類似措施，伊利諾伊州（Illinois）2020年時，擴大醫療保險範圍至65歲或以上無證低收入人士。

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責任編輯：李俊儀

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