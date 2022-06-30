  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】滙豐：5、6月信用卡消費較第五波疫情大反彈　與新世界合作持卡人可享K Dollar雙倍兌換率

Hot Talk 12:55 2022/06/30

分享：

分享：

滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率兌換新世界K Dollar。

滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，滙豐信用卡數據反映本港零售市道復甦，今年5月及6月滙豐信用卡消費較第五波疫情時大幅反彈，尤其是在餐飲及購物開支方面，兩者分別較今年2、3月增長近150%和50%，料第二季零售簽帳按季有接近雙位數字的明顯增長。

下半年零售市道料持續復甦勢頭

她預期，下半年零售市道會持續復甦勢頭，全年滙豐信用卡消費額可望錄單位數增長，港人恢復外遊亦可望成為帶動信用卡消費因素。她又透露，滙豐個人貸款業務表現不俗，今年首兩季個人貸款按年錄雙位數增長。

滙豐又趁暑假消費檔期與K11 宣佈合作推出積分兌換計劃，滙豐信用卡持卡人可於滙豐Reward+應用程式將「獎賞錢」兌換為 K Dollar，於新世界集團 （00017） 旗下的本地品牌及超過500間參與商戶包括K11集團等作即時現金消費。會員可透過 API（應用程式介面），於手機上即時完成兌換。

由即日起至8月31日，滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率以＄1「獎賞錢」兌換＄2 K Dollar，客戶亦可於新世界集團旗下商場、酒店及參與商戶享受多項折扣及免費優惠。

滙豐Reward+總下載人次逾130萬人

滙豐Reward+應用程式的總下載人次已超過130萬人，首季活躍用戶按年升逾三成。甘家儀指，過去6個月客戶將「獎賞錢」在應用程式內兌換第三方獎賞計劃積分的數量按年增加六成。今次與K11的合作，目標是在7月及8月的消費旺季期間，有5位數字客戶將獎賞錢綁定並兌換至K Dollar。滙豐希望給予用戶額外的用分渠道，讓用戶在香港瑰麗酒店及周大福等高價店鋪消費，亦可兌換積分取得優惠。

K Dollar獎賞計劃總經理朱昊天表示，自「K Dollar獎賞計劃」3月中升級並打通新世界集團和K11旗下各會員計劃以來，活躍用戶量增至超過20萬，K Dollar今年3至6月使用率超過9成。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析 ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：

【信用卡優惠】滙豐Reward＋可兌新地商場積分　1元獎賞錢限期前可換500分The Point（附流程圖解）

【信用卡優惠】滙豐與易賞錢合作　每月3日百佳屈臣氏消費可獲92折優惠

【滙豐獎賞錢】滙豐信用卡持有人將可「獎賞錢」兌換成「MTR分」　1元獎賞錢可兌換300MTR分（附教學）

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 新世界發展（00017） 信用卡 新世界 零售 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港股市況】恒指七一假前午後初段向好　商湯破底曾瀉五成　騰訊軟、京東穩（不斷更新）

下一篇文章

商湯020股價暴挫逾四成　現價投機博入是否可行？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款