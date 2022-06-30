▲ 【信用卡優惠】滙豐：5、6月信用卡消費較第五波疫情大反彈 夥新世界推K Dollar雙倍兌換率

HSBC滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，滙豐信用卡數據反映本港零售市道復甦，今年5月及6月滙豐信用卡消費較第五波疫情時大幅反彈，尤其是在餐飲及購物開支方面，兩者分別較今年2、3月增長近150%和50%，料第二季零售簽帳按季有接近雙位數字的明顯增長。

下半年零售市道料持續復甦勢頭

她預期，下半年零售市道會持續復甦勢頭，全年滙豐信用卡消費額可望錄單位數增長，港人恢復外遊亦可望成為帶動信用卡消費因素。

滙豐又趁暑假消費檔期與K11 宣佈合作推出積分兌換計劃，滙豐信用卡持卡人可於滙豐Reward+應用程式將「獎賞錢」兌換為 K Dollar，於新世界集團 （00017） 旗下的本地品牌及超過500間參與商戶包括K11集團等作即時現金消費。會員可透過 API（應用程式介面），於手機上即時完成兌換。

由即日起至8月31日，滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率以＄1「獎賞錢」兌換＄2 K Dollar，客戶亦可於新世界集團旗下商場、酒店及參與商戶享受多項折扣及免費優惠。

滙豐Reward+總下載人次逾130萬人

滙豐Reward+應用程式的總下載人次已超過130萬人，首季活躍用戶按年升逾三成。甘家儀指，過去6個月客戶將「獎賞錢」在應用程式內兌換第三方獎賞計劃積分的數量按年增加六成。今次與K11的合作，目標是在7月及8月的消費旺季期間，有5位數字客戶將獎賞錢綁定並兌換至K Dollar。滙豐希望給予用戶額外的用分渠道，讓用戶在香港瑰麗酒店及周大福等高價店鋪消費，亦可兌換積分取得優惠。

K Dollar獎賞計劃總經理朱昊天表示，自「K Dollar獎賞計劃」3月中升級並打通新世界集團和K11旗下各會員計劃以來，活躍用戶量增至超過20萬，K Dollar今年3至6月使用率超過9成。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析 ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：

【信用卡優惠】滙豐Reward＋可兌新地商場積分 1元獎賞錢限期前可換500分The Point（附流程圖解）

【信用卡優惠】滙豐與易賞錢合作 每月3日百佳屈臣氏消費可獲92折優惠

【滙豐獎賞錢】滙豐信用卡持有人將可「獎賞錢」兌換成「MTR分」 1元獎賞錢可兌換300MTR分（附教學）

記者：余倩敏