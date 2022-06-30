美國歌手R Kelly鋃鐺入獄 被判重囚30年

美國著名R&B歌手R Kelly去年被判8項性犯罪成立，刑罰日前正式宣判。紐約法院判處R Kelly入獄30年，法官直指案件不止關乎性犯罪，更關於暴力﹑殘酷及控制。R Kelly仍需面對兩宗性犯罪案件的裁決。

8項性犯罪罪成 美國歌手R.Kelly或囚終身 【下一頁】

地區法官唐納利（Ann Donnelly）周三（29日）宣判，判處R Kelly入獄30年。唐納利判刑後直指R Kelly的罪行為精心計算及策劃，並維持接近25年，讓受害人只了解愛是關於奴役及暴力。

唐納利亦引述其中一名受害者曾向R Kelly講述的說話，稱

「對於一個奪去你幸福的人，沒有代價會是過高。」（No price was too high for someone else to pay for your happiness.）

唐納利指此案不僅關於性犯罪，亦關於暴力﹑殘酷及控制。

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R Kelly雖有出庭，但未有發言。其代表律師指出，R Kelly在兩個州分面臨另外兩宗案件，他面對包括兒童色情及妨礙司法公正等罪名。

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責任編輯：吳漢培