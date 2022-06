美國歌手R Kelly鋃鐺入獄 被判重囚30年

美國著名R&B歌手R Kelly去年被判8項性犯罪成立,刑罰日前正式宣判。紐約法院判處R Kelly入獄30年,法官直指案件不止關乎性犯罪,更關於暴力﹑殘酷及控制。R Kelly仍需面對兩宗性犯罪案件的裁決。

地區法官唐納利(Ann Donnelly)周三(29日)宣判,判處R Kelly入獄30年。唐納利判刑後直指R Kelly的罪行為精心計算及策劃,並維持接近25年,讓受害人只了解愛是關於奴役及暴力。

唐納利亦引述其中一名受害者曾向R Kelly講述的說話,稱

「對於一個奪去你幸福的人,沒有代價會是過高。」(No price was too high for someone else to pay for your happiness.)