▲ 【澳門5G】澳門公開招標發4張5G牌照、有效期8年 電訊商獲批後一年澳門5G覆蓋率須達50%

澳門行政長官賀一誠發出行政命令，核准在澳門經營5G流動網絡，及提供相關的公用地面流動電信服務牌照的公開招標的特定規章，意味澳門即將進入5G招標發牌階段。規章文件提到，澳門政府擬透過公開招標發出最多四張5G牌照，牌照的有效期為八年，與目前4G牌照數目與年期一樣。

澳門電訊營運商「澳門電訊」母企中信國際電訊 （01883） 及數碼通 （00315） 午前無升跌；中國電信 （00728） 升0.83%；及和電香港 （00215） 升0.7%。

文件稱，有意競投5G牌照的公司須於8月12日下午5時或之前提交標書。政府會在8月15日下午三開標，最遲招標之日起6個月內宣佈中標結果。

澳門政府可供指配使用5G頻譜包括1）3.3至3.4 GHz（限室內使用）；2）3.4至3.6 GHz；3）4.83至4.93 GHz；4）24.25至27.5 GHz；5）27.5至28.35 GHz。

電訊公司也須提交一份系統建設計劃，其中應包含網絡覆蓋的詳細建設計劃，其目標應在倘獲發牌照之日起計12個月內自建能覆蓋50%澳門全境的系統，並在其後18個月內以自建或共建共享或共用方式良好地覆蓋全境。

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