  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門5G】澳門公開招標發4張5G牌照、有效期8年　電訊商獲批後一年澳門5G覆蓋率須達50%

股市 12:31 2022/06/30

分享：

分享：

【澳門5G】澳門公開招標發4張5G牌照、有效期8年　電訊商獲批後一年澳門5G覆蓋率須達50%

澳門行政長官賀一誠發出行政命令，核准在澳門經營5G流動網絡，及提供相關的公用地面流動電信服務牌照的公開招標的特定規章，意味澳門即將進入5G招標發牌階段。規章文件提到，澳門政府擬透過公開招標發出最多四張5G牌照，牌照的有效期為八年，與目前4G牌照數目與年期一樣。

澳門電訊營運商「澳門電訊」母企中信國際電訊 （01883） 及數碼通 （00315） 午前無升跌；中國電信 （00728） 升0.83%；及和電香港 （00215） 升0.7%。

文件稱，有意競投5G牌照的公司須於8月12日下午5時或之前提交標書。政府會在8月15日下午三開標，最遲招標之日起6個月內宣佈中標結果。

澳門政府可供指配使用5G頻譜包括1）3.3至3.4 GHz（限室內使用）；2）3.4至3.6 GHz；3）4.83至4.93 GHz；4）24.25至27.5 GHz；5）27.5至28.35 GHz。

電訊公司也須提交一份系統建設計劃，其中應包含網絡覆蓋的詳細建設計劃，其目標應在倘獲發牌照之日起計12個月內自建能覆蓋50%澳門全境的系統，並在其後18個月內以自建或共建共享或共用方式良好地覆蓋全境。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：

【和電香港215】3香港今起啟動 700MHz 5G頻譜服務　另推實繳106元5G寬頻月費計劃

【業績】中信國際電訊中期息維持5仙　料下半年澳門市場改善、加快5G網絡建設（第二版）

港股 中信國際電訊（01883） 和記電訊香港（00215） 數碼通（00315） 賀一誠 中國電信（00728）

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介華潤電力、渣打、中石化煉化工程

下一篇文章

【停牌】順風清潔能源、信源開市前停牌　涉重大出售交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款