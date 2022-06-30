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德州貨櫃車偷渡53死 司機想扮偷渡者逃走被捕

環球社會熱點 12:30 2022/06/30

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美國德州一輛貨櫃車偷渡事件增至53死，當中大量偷渡者因太熱在貨櫃車内焗死。德州警方再拘捕多兩人，而其中一名為涉事貨櫃車司機。司機被指當日試圖扮偷渡者逃走，但事敗遭警方當場捕獲。

德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版） 【下一頁】

德州聖安東尼奧市（San Antonio）西南部有市政府工人，周一（27日）在路上聽到貨櫃車内發出呼救聲。

當工人走近貨櫃車時看到車門無緊閉，車内疑似有幾具屍體。警方接報到場，在貨櫃車内發現46具屍體。

而45歲德州男子薩莫拉諾（Homero Zamorano Jr.）為貨櫃車司機，並在目擊者發現貨櫃車時試圖逃離現場。

據悉，薩莫拉諾試圖扮成偷渡者，但警方發現他藏匿在草叢中，並當場拘捕他。薩莫拉諾據報當時吸食大麻表現亢奮，被送往醫院治理。

德州西區檢察官辦公室其後發聲明，證實以偷渡非法移民導致他人死亡的控罪檢控薩莫拉諾，而薩莫拉諾周三（29日）首度出庭應訊。

約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭 【下一頁】

薩莫拉諾的同黨馬丁内斯（Christian Martinez）周二（28日）也被檢控，涉及一項串謀運送非法移民導致他人死亡的罪名。

貨櫃車偷渡事件的53名死者當中，最少22人為墨西哥人；7人為危地馬拉人；兩人為洪都拉斯人。美國政府正與多國領事館合作，通知死者家屬。

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責任編輯：鄭錦玲

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