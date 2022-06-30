▲ 【恒大汽車】「恒馳5」據報7月6日開始預售 售價料約20萬人幣、十一後交付

中國恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 曾於3月披露即將預售首款新能源車「恒馳5」，但內地疫情4月轉差，恒大汽車推遲推售恒馳5的時間表。最新有內地傳媒引述廣州恆馳展示體驗中心工作人員，恒大汽車擬在7月6日接受預售恒馳5。

報道引述預售信息，恒馳5的預售價格還未完全確定，預計20萬元人民幣左右，首批預售產量約為1萬台，目標在今年10月1日後開始交付。

報道又指，目前有意向的客戶可以先預約登記，登記後才能體驗試駕，試駕時間大概在最近一周左右。預售時間表方面，7月6日至31日接受「小訂」，金額為1000元人民幣，8月1日至31日轉為「大訂」，訂金提高至1萬元人民幣。

中國恒大、恒大汽車、恒大物業 （06666） 繼續停牌。

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