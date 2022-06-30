【業績｜餐飲股】大快活全年溢利下跌72%　削末期息至40港仙、股息率約4.6厘

▲ 【業績｜餐飲股】大快活全年溢利下跌72% 削末期息至40港仙

大快活 （00052） 截至今年3月底止之全年溢利下跌72.2%，至4,260萬元。而年度收入為28.8億元，按年增加8.9%。集團建議分派末期股息每股40港仙，全年合共分派股息每股65港仙，較去年全年90港仙少27.8%，派息比率約為197%。

大快活中午收報14.08元，升0.4%，以現價計，股息率約4.6厘。

集團指，儘管集團於首三個季度的表現穩健，惟於最後一個季度爆發的第五波2019冠狀病毒疫情，為香港飲食業帶來前所未有的挑戰。此外，集團獲得的政府補助，由去年的2.73億元（包括僱員保就業計劃為1.83億元）跌至5,890萬元。同時，第五波疫情導致大快活的同店銷售增長從上半年的增長17%下跌至2022全年的約增長10%左右。

集團開設了11間新店，其中6間位於香港，5間位於內地。同時又關閉6間表現未達標的店鋪，其中5間位於香港，1間位於中國內地。因此，集團共有177間店鋪，其中157間位於香港，20間位於中國內地。中國方面，由於廣州和深圳的大部份地區於2021年6月和2022年3月實施局部封鎖，限制了該區市民的活動範圍，店鋪亦須暫時關閉。因此，大快活於中國內地店鋪的全年同店銷售大致上維持不變，上半年則錄得約10%增長。

期內，毛利率由去年的12.4%減少至7.7%。集團維持穩健的財務狀況，持有的銀行存款、 現金和現金等價物為5.6億元，同時並無銀行貸款及負債比率為零。

展望未來，集團期望在中國內地完成前期投資後，逐步向達致分部盈利的目標邁進。大快活將於未來數月繼續開設新店，目標在今年底前建立由30間店鋪，並以年輕的上班族及專業人士為目標顧客，望為集團帶來盈利。另外，集團指，為了慶祝今年大快活成立50周年， 集團將於今年稍後隆重推出周年紀念活動。

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編輯：姚卓然