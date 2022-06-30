【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機

▲ 所有Android 12系統的手機，都支援iOS上的Switch to Android。

為吸引客戶跳槽，Google日前推出一個名為「Switch To Android」的iOS應用程式，使iPhone用戶可快速將手機資料，轉移至Android設備。近日Google宣布，所有Android 12系統的手機，都支援iOS上的Switch to Android，同時更列出10大轉會理由。

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在Switch To Android初登場的時候，用戶只可將資料從iPhone轉移到Google自家的Pixel手機。現時透過Switch to Android應用程式，可以讓買支援Android 12系統手機的iPhone用戶，使用Wi-Fi或Lightning轉USB-C數據線將iPhone連接到Android手機，複製應用程式、照片、聯絡人和訊息等數據。

Google在官網中還列出使用Android系統的十大好處，包含：「自由的Gboard輸入法」、「隨時隨地都能視訊通話」、「音樂串流服務」、「Google Play的多元App」、「保障隱私權」、「多裝置串聯」、「多元的Google官方應用程式」、「鄰近分享功能」、「自定義主畫面」、「貼心無障礙功能」，呼籲用戶轉會。

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責任編輯：曾曉汶