王室調查梅根涉欺凌報告出爐 擬鼓勵員工勇於投訴

有英國王室職員指2018年被時任王室成員的梅根欺凌，促使王室委託外界律師行調查相關指控。英國白金漢宮周三（29日）表示獨立調查結果已出爐，但據悉王室已「汲取教訓」，並落實執行改善措施。

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《泰晤士報》較早前報道指，有王室職員指2018年被梅根（Meghan Markle）欺凌，聲稱梅根把兩名助手趕出住所，另外其他助手亦因此感到害怕。英國王室於是聘請外界律師行獨立調查事件，調查報告結果最近出爐。

王室私人財務大臣史蒂文斯 （Michael Stevens） 周三表示不會公開調查結果內容，王室已接納報告提出的改善措施，並落實執行。史蒂文斯強調，調查是以私人形式進行，並沒有動用君主撥款（Sovereign Grant）。消息人士指，所有曾參與調查的王室成員及職員已得悉改革程序，認為王室經已「汲取教訓」（lessons learned）。

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美媒引述消息人士指，王室實施的新改革措施鼓勵職員成為「吹哨者」（whistleblowers），勇於投訴不當行為，包括舉報王室家庭成員。消息指，王室設立特定程序讓職員提出工作擔憂，甚至可透過獨立顧問處理問題。

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責任編輯：郭麗明