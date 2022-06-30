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【加密貨幣】加密貨幣對沖基金三箭資本被勒令清盤　投資LUNA等虛幣爆煲

Hot Talk 12:49 2022/06/30

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【加密貨幣】加密貨幣對沖基金三箭資本被勒令清盤　投資LUNA等虛幣爆煲

加密貨幣價格下跌，觸發一連串爆雷事件。據外媒引述消息人士透露，加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）被勒令清盤，其基金因投資虛擬貨幣LUNA失利而大受重創。

消息人士指，英屬維爾京群島一家法院周一下達了清盤令，已指定諮詢與顧問公司Teneo的兩名合伙人處理清盤事宜。Teneo還將負責監督與可能對三箭資本剩餘資產感興趣的潛在買家之談判，包括其持有的代幣、加密貨幣初創企業股權等。相關方將設立一個網站，鎖定債權人以及尚未償還的事宜。

根據三箭資本網站，該公司投資了Aave、dYdX等一系列開放式金融平台，以及StarkWare等加密貨幣基礎設施公司。目前還未清楚有何資產將被出售。

前瑞信交易員Zhu Su和Kyle Davies於2012年創立三箭資本，根據區塊鏈分析公司Nansen的數據，3月時三箭資產管理的資產規模估計在100億美元左右。4月時Zhu Su還表示，計劃將該基金總部從新加坡遷至杜拜。

今年2月，Luna Foundation Guard宣布完成10億美元融資，三箭資本正是領投機構之一，並在LUNA上投資了超過2億美元。5月，Luna幣價格暴跌近乎歸零。三箭資本在遭受嚴重損失後，聘請了法律和財務顧問，以尋求協助。

日前加密貨幣經紀商Voyager Digital表示，已向加密貨幣對沖基金三箭資本發出貸款違約通知，因為三箭資本未按要求支付超過6.66億美元的貸款，該筆金錢是以15250枚比特幣和3.5億美元的穩定幣USDC的形式借出。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

 

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編輯：姚卓然

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