【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？

▲ 【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕 大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨 軟銀、阿里疑牽涉在內？

AI股商湯 （00020） 於周四（6月30日）起解禁限售股份，雖然一創辦人眾徐立、王曉剛、徐冰等承諾自願延長限售期半年，但市場仍看淡商湯，而原因可能是有大戶今月大手將數百億商湯大貨轉入中央結算系統（CCASS）部署沽貨有關，以持股數目推算，主要股東軟銀及阿里巴巴 （09988） 也有機會牽涉在內。

據CCASS數據顯示，6月起超過140億股或54%商湯大貨轉入CCASS ，以昨日收市價5.8元推算，貨值超過810億元，即使以今日最低位2.91元計，貨值仍超過400億元。

存入CCASS反映流通股份增加 不利商湯股價

投資者一般會透過銀行或券商買賣股份的話，大多會透過CCASS保管及交收。隨著大戶將大量商湯實物持股轉入CCASS，意味市場流通商湯股份變相增加，供需關係下，商湯股價理論上將受累走弱。

那位投資者擁有如此多的商湯大貨轉入CCASS？

大戶6月轉倉行動中，單日存入最多商湯股份是在6月9日、10日及、23日，分別有46億股（約17.52%）、25億股（約9.79%）及30億股（約11.46%）轉入，單日轉倉數目之大，故幾乎可以肯定與主要股東有關。

上市招股文件及聯交所披露，除了創辦人湯曉鷗、徐立、王曉剛、徐冰等人外，只有軟銀及阿里巴巴擁有1成以上的商湯大貨。軟銀持有約47億商湯B股，佔總股本約18%，而阿里巴巴則持有24億商湯B股，佔總股本約9.3%，令人猜想，商湯6月起的大手轉貨行動或與這兩大主要股東有關。

富途商湯倉位今月大增至23%

上市文件披露，軟銀及阿里等IPO前投資者均設有類似的6個月期禁售承諾，隨著商湯上市半年，今日起軟銀、阿里，以至基石投資者可以自由出售股份。

耐人尋味的是，由於CCASS有T+2的限制，截至6月27日為止，散戶集中地富途倉位今月增加60億股或23%，成為持倉最多的券商，中資的華泰證券、中金公司、國泰君安及海通倉位增加14億、12億、10億及5.2億股，成為數一數二商湯持倉較多的券商。

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記者：李哲毅