【中國水務】最新業績符合預期 中國水務估值夠平

中國水務（00855）公布2022年度收入按年增25.2%至129.5億元，股東淨利上升11.9%至18.94 億元，整體業績基本符合預期。期內，城市供水經營及建設業務收入增長21.1%至103.47億元，其中城市供水經營服務收入上升20.3%至33.61 億元，新開展的直飲水經營服務收入則大增4.4倍至1.43億元；環保業務收入增長3.8%至12.51 億元。

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國泰君安報告指，公司整體毛利率按年跌3.6 個百分點至38.3%，主要因為電費上升及低毛利的其他業務收入佔比提高。銷售費用率下跌0.1個百分點至2.2%、行政管理費用率下跌0.7個百分點至6.8%、財務費用率持平在3.6%，規模效應持續體現。此外，公司在仍有大量資本開支的情況下，仍上調每股股息9.7%至0.34元，反映公司對於現金流的狀況充滿信心。

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其中，公司的核心供水業務穩步增長，其中新開展的直飲水業務更展現出十分快速的增長。該行認為在城鄉供水一體化等政策持續推動下，公司向低綫城市擴展的空間依舊充足。公司將獲得更多建設及接駁工程服務收入。現時預測市盈率低於6 倍，顯得估值十分便宜，將維持「買入」評級。

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撰文：林衛