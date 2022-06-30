  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國水務】最新業績符合預期 中國水務估值夠平

股樓投資 12:52 2022/06/30

分享：

分享：

中國水務（00855）公布2022年度收入按年增25.2%至129.5億元，股東淨利上升11.9%至18.94 億元，整體業績基本符合預期。期內，城市供水經營及建設業務收入增長21.1%至103.47億元，其中城市供水經營服務收入上升20.3%至33.61 億元，新開展的直飲水經營服務收入則大增4.4倍至1.43億元；環保業務收入增長3.8%至12.51 億元。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

國泰君安報告指，公司整體毛利率按年跌3.6 個百分點至38.3%，主要因為電費上升及低毛利的其他業務收入佔比提高。銷售費用率下跌0.1個百分點至2.2%、行政管理費用率下跌0.7個百分點至6.8%、財務費用率持平在3.6%，規模效應持續體現。此外，公司在仍有大量資本開支的情況下，仍上調每股股息9.7%至0.34元，反映公司對於現金流的狀況充滿信心。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其中，公司的核心供水業務穩步增長，其中新開展的直飲水業務更展現出十分快速的增長。該行認為在城鄉供水一體化等政策持續推動下，公司向低綫城市擴展的空間依舊充足。公司將獲得更多建設及接駁工程服務收入。現時預測市盈率低於6 倍，顯得估值十分便宜，將維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
水務股 港股 市盈率 買入 中國水務（00855） 中國

下一篇文章

【A股點睇】6月北向淨流入逾700億元 A股變外資避風港？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【回收水】新加坡缺乏水資源 酒廠以95%污水及尿液過濾水釀酒 推出回收水啤酒
【回收水】新加坡缺乏水資源 酒廠以95%污水及尿液過濾水釀酒 推出回收水啤酒
港銀加息先兆　中小型銀行上調H按封頂息　哪類人最受影響？
港銀加息先兆　中小型銀行上調H按封頂息　哪類人最受影響？
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【多圖】佳悅採用「薄利多銷」策略　折實價345.9萬起　2022年最平入場價新盤
【多圖】佳悅採用「薄利多銷」策略　折實價345.9萬起　2022年最平入場價新盤
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【下半年部署】摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股
【下半年部署】摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款