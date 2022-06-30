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【A股點睇】6月北向淨流入逾700億元 A股變外資避風港？

股樓投資 12:46 2022/06/30

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據內地報道，近月來自外資的北向資金重回A股市場，反映在美國收水，中國放水的情況下，資金尋找更好的投資機會。回顧上半年，在2、3月，受到A股回調及俄烏衝突影響，北向資金開始大量流出，其中3月北向資金單月淨流出更超過450億元（人民幣，下同），創下了互聯互通開通以來單月淨流出額的第三高。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

但自5月中旬開始，資金流向開始出現逆轉，單在5月20日便淨流入142億元，創下2022年上半年的最大單日淨流入記錄。至6月，雖然美國加息及衰退預期仍在擾動，但隨着中國經濟快速修復，中國市場較海外逐步顯現出「比較優勢」，吸引北向資金加快流入。整個6月北向資金淨流入合共近730億元，當中以食品飲料行業最獲外資青徠，淨買入達153.27億元，其次為非銀金融行業和醫藥生物行業。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股，請按【見下頁

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粵開證券指出，市場預期向好、長期配置價值凸顯等因素支持下半年北向加速回流，考慮到下半年美國聯儲局的貨幣政策收緊，以及北向資金下半年流入幅度通常超過上半年等因素綜合判斷，下半年北向資金有望加速回流A股，預計全年淨流入規模約為2,000億至3,000億元。

【同場加映】青姐話：兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文：林衛

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