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【PMI數據】中國官方PMI重返榮枯綫上 6月製造業恢復擴張

股樓投資 12:08 2022/06/30

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國家統計局周四（30日）發布6月官方製造業採購經理人指數（PMI）反彈至50.2，高於上月0.6個百分點，經過連續三個月收縮後，終於重返榮枯綫之上，不過數據低過市場預期的50.5。當局解釋，隨着復工復產持續推進，企業前期受抑制的產需加快釋放，生產指數和新訂單指數分別為52.8%和50.4%，高於上月3.1和2.2個百分點，均升至擴張區間。

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從行業情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於54.0%，產需恢復快於製造業總體水平。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發力，供應商配送時間指數為51.3%，高於上月7.2個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業生產運行。

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雖然6月製造業延續恢復態勢，但仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3%，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大，反映國內製造業處境仍然艱難。

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撰文：林衛

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經濟 國家統計局 中國 PMI

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