【科技巨頭】三星宣布量產3納米晶片 搶先台積電

據《路透社》報道，三星電子有限公司（005930）在周四（30日）表示，它已開始大規模生產及採用先進的3納米技術晶片，成為全球首個這樣做的公司，以尋找新客戶及在代工晶片製造上趕上更大的競爭對手台積電（TSMC）（2330）。

三星在一份聲明中表示，與傳統的 5 納米晶片相比，新開發的第一代 3 納米技術可以降低高達 45% 的功耗，提高 23% 的性能及減少 16% 的面積，有分析師表示三星本身和中國公司預計將成為最初的客戶之一。

三星代工業務負責人 Siyoung Choi 表示，「我們將在競爭性技術開發方面繼續積極創新」。

根據數據提供商 TrendForce ，三星以 16.3% 的市場份額領先，而其於去年宣布了一項 171 萬億韓元（約1.03 億港元）的投資計劃，旨在到 2030 年超越台積電成為全球最大的晶片製造商。

台積電是世界上最先進的代工晶片製造商，擁有自己的半導體設施。它控制著全球約 54% 的晶片合同生產市場，蘋果和高通 (QCOM) 等公司都在使用這些晶片。

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責任編輯：關海儀