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【數碼分身】西門子夥Nvidia　打造「工業元宇宙」

科技 13:00 2022/06/30

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數碼分身是一種虛擬模型，能夠在虛擬世界中，將現實中存在的物體或流程作一種複製。（法新社）

電子產品製造商西門子（Siemens）一直透過軟件，對現實世界的不同元素進行建模，從而發明更多產品。為推動「工業元宇宙」發展，西門子宣布與芯片巨頭Nvidia合作，將西門子工業設計和開發技術，結合Nvidia Omniverse平台，藉著人工智能（AI）的數碼分身（Digital TTwins）功能，創建更逼真的虛擬建模效果。

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數碼分身是一種虛擬模型，能夠在虛擬世界中，將現實中存在的物體或流程作一種複製，即創建了一個「分身」。該分身的作用是透過實時數據更新、機器學習和推理，來模擬現實世界中的物體或流程可能發生的反應、狀況或是研究其效能等。

加快工業製造商協作流程

西門子總裁Tony Hemmelgarn表示，通過是次合作，將有助加速工業公司的決策過程，當中包括消除製造物理原型的步驟。他舉例指，以往汽車製造商經常需要製造昂貴的原型來開發新車，但現在通過Nvidia Omniverse平台，他們就可向更廣泛的受眾開放視像化的新設計，使製造商能夠更快地在工業流程中進行協作。

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Tony Hemmelgarn認為，通過Nvidia的技術，西門子將利用 AI 功能創建一個工業元宇宙，並將製造過程和工業自動化過程，提升到一個更加現實的水平。他指出：「數碼分身是真實產品的虛擬示範，它的價值在於將虛擬世界和現實世界緊密結合在一起。」

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

責任編輯：陳卓賢

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