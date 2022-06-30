▲ 【中國經濟】標普預計中國今年GDP降至3.3% 稱「動態清零」仍限制經濟活動

標普預計今年中國經濟增速將放緩至3.3%，低於官方5.5%左右的目標。標普表示，即使中國出口和生產數據在5月份有所改善，但由於各級地方官員或因務求穩妥行事對「動態清零」政策的貫徹落實以及各地的嚴格防疫，今年餘下時間的經濟活動可能進一步受到制約。

標普表示，中國零星封控的風險可能抑制消費者信心，因而消費恐遭受經濟成長放緩的主要衝擊。基礎設施投資帶來的財政刺激（尤其是通過加速發行地方政府專項債）和強勁的出口表現，可望為疫情相關的放緩帶來一定程度的喘息之機。該行預計今年的赤字率為3.2%

該行預計2023年的實際GDP增速將回升至5.4%，隨後在2023至2025年間降至4.8%左右。若無退出動態清零政策的明確路徑，消費者和企業面臨的不確定性就可能持久不散。疫情的不利發展和地方的嚴格防疫，仍是經濟成長最大的下行風險。

料中美關係仍難改善

此外，標普預計中美關係在可預見的未來仍難以改善，而美國限制對中國的技術轉移也會妨礙中國高科技領域生產力的提升。中國與其他主要貿易伙伴也可能不時出現摩擦，特別是在全球地緣政治緊張局勢加劇的情況下，或意味未來幾年中國的出口和製造業投資成長乏力，且可能受到單邊貿易行動的影響。

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編輯：姚卓然