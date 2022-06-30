  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】標普預計中國今年GDP降至3.3%　稱「動態清零」仍限制經濟活動

宏觀解讀 11:21 2022/06/30

分享：

分享：

【中國經濟】標普預計中國今年GDP降至3.3%　稱「動態清零」仍限制經濟活動

標普預計今年中國經濟增速將放緩至3.3%，低於官方5.5%左右的目標。標普表示，即使中國出口和生產數據在5月份有所改善，但由於各級地方官員或因務求穩妥行事對「動態清零」政策的貫徹落實以及各地的嚴格防疫，今年餘下時間的經濟活動可能進一步受到制約。

標普表示，中國零星封控的風險可能抑制消費者信心，因而消費恐遭受經濟成長放緩的主要衝擊。基礎設施投資帶來的財政刺激（尤其是通過加速發行地方政府專項債）和強勁的出口表現，可望為疫情相關的放緩帶來一定程度的喘息之機。該行預計今年的赤字率為3.2%

該行預計2023年的實際GDP增速將回升至5.4%，隨後在2023至2025年間降至4.8%左右。若無退出動態清零政策的明確路徑，消費者和企業面臨的不確定性就可能持久不散。疫情的不利發展和地方的嚴格防疫，仍是經濟成長最大的下行風險。

料中美關係仍難改善

此外，標普預計中美關係在可預見的未來仍難以改善，而美國限制對中國的技術轉移也會妨礙中國高科技領域生產力的提升。中國與其他主要貿易伙伴也可能不時出現摩擦，特別是在全球地緣政治緊張局勢加劇的情況下，或意味未來幾年中國的出口和製造業投資成長乏力，且可能受到單邊貿易行動的影響。

相關文章：

【中國經濟】法國外貿銀行：中國失去周期性優勢　清零政策是最大障礙

【環球經濟】瀚亞投資：各國重新開放利全球增長　基建投資有望推動中國經濟

【中國經濟】巴克萊：中國今年增長預測3.3%　內地民眾消費態度謹慎

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟 疫情 地緣政治 中美關係 GDP

上一篇文章

【新股IPO】玄武雲2392今日結束招股　料以招股價上游定價、孖展認購超購近20倍

下一篇文章

【高銀危機】高銀金融前主席潘蘇通　獲撤其中一宗破產呈請、須支付訟費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款