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【科技巨頭】 美國FCC籲Apple及Google移除TikTok 稱會造成國家安全風險

環球政經 16:39 2022/06/30

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據《路透社》報道，美國聯邦通信委員會 (Federal Communications Commission) 的一名共和黨成員呼籲Apple（AAPL）及Google（GOOGL）的行政總裁把中國擁有的 TikTok從App商店移除。

FCC專員卡爾（Brendan Carr）在上周五（24日）寄給行政總裁的一封信中表示，視頻共享應用程序TikTok收集了大量有關美國用戶的敏感數據。TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）在北京的員工可以訪問這些數據。

卡爾指，「TikTok 不僅僅是另一個視頻應用程序,它收集了大量的敏感數據」，他要求這些公司要麼在 7 月 8 日之前從其應用商店中刪除TikTok，不然便要向他解釋為什麼他們不打算這樣做。谷歌拒絕對卡爾的信發表評論，而蘋果沒有立即回應置評請求。

鑑於FCC對應用商店的內容沒有明確的管轄權，卡爾的要求並不尋常。FCC通常通過向公司授予某些通信許可證的權力來管理國家安全領域。

為了解決這些擔憂，TikTok本月早些時候表示，它已將其美國用戶的信息遷移到甲骨文公司 (ORCL) 的服務器上。

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責任編輯：關海儀

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