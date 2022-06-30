馬斯克成Twitter第6人破1億粉絲 已一周無出post

美國電動車巨頭特斯拉行政總裁馬斯克一直在社交平台Twitter上十分活躍，每次發文引來大量網民關注。馬斯克周二（28日）迎來51歲生日，有網民留意到他已經一周未在Twitter發文。馬斯克目前Twitter粉絲人數已逾1億，是Twitter平台上第6位達此成就人士。

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美國政治新聞網站Axios報道，截至6月16日的5周內，馬斯克（Elon Musk）平均每周發布和轉發145條帖文，即平均每日21條。此前曾有SpaceX員工發表公開信形容，馬斯克頻密發文令他們感到尷尬及注意力被分散。雖然馬斯克立即解僱部分聯署公開信人士，但亦減少發文次數，最後一次發文已是上周二（21日）。

馬斯克並未事前預告，將會在社交平台暫停發文，反令外界更關心他的情況。專注可再生能源新聞的媒體CleanTechnica記者Johnna Crider透露，曾在上周六（25日）時見過馬斯克，他正專注於工作，並指他非常健康及安全。

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馬斯克Twitter粉絲人數本周時正式突破1億大關，是Twitter上第6個達成人士。此前還有前美國總統奧巴馬（Barack Obama）、加拿大歌手Justin Bieber、美國流行天后Katy Perry 、巴巴多斯籍歌壇天后Rihanna及葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）做到。

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責任編輯：李俊儀