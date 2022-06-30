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【私隱保護】Firefox瀏覽器改善私隱功能　防止Facebook跨網站追蹤

科技 11:02 2022/06/30

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Firefox發布最新的102版本瀏覽器，可設定自動消除URL追蹤參數，防止Facebook等網站進行跨網站追蹤。（Firefox）

當開啟Facebook帖子的連結時，其URL往往包含追蹤參數，能夠對用戶進行廣告定位。為改善這方面的私隱，Firefox發布最新的102版本瀏覽器，新增了一項私隱功能，可設定自動消除URL追蹤參數，防止Facebook等網站進行跨網站追蹤。

【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok

舉例，當用戶在Facebook的帖子點擊連結時，往往會顯示"https://inews.hket.com/article/3288337/?fbclid=IwAR30STTnufAWZoYi1NDRjQQzvFnqHPMaAmTTIsPOmxFJ9yEx9Ob05MT4aGw"，而不是"https://inews.hket.com/article/3288337/"，問號後面的那些字符就是一個追蹤參數，讓Facebook能夠對用戶進行廣告定位。除了Facebook， Hubspot、Olytics、Drip、Vero、Marketo等公司都能透過用戶點擊這類連結，來追蹤他們並提供目標廣告。

【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據

現時，只要透過Firefox 102版本瀏覽器的「加強型追蹤保護」（Enhanced Tracking Protection, ETP）模式上網，即使點擊了這類連結，瀏覽器也會自動消除這些追蹤用戶的URL參數。

於「私隱權與安全性」（Privacy & Security）設定中，開啟「加強型追蹤保護」，並選擇「嚴格」（Strict）。（Firefox）

要啟用該功能，用戶只需在在Firefox瀏覽器右上角點擊「設定」（Settings），於「私隱權與安全性」（Privacy & Security）設定中，開啟「加強型追蹤保護」，並選擇「嚴格」（Strict）即可。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

責任編輯：陳卓賢

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