普京警告北約如在瑞典芬蘭駐軍 俄會作對等回應

土耳其同意下，北約正式邀請芬蘭及瑞典加入軍事聯盟。俄羅斯總統普京周三（29日）警告芬蘭和瑞典加入北約後，如果北約在兩國部署軍隊，俄羅斯一定會作出對等回應。

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普京（Vladimir Putin）於土庫曼斯坦首都阿什哈巴德（Ashgabat）一場記者會上表示，俄羅斯與芬蘭及瑞典兩國，不存在像俄烏之間的問題。

他指出如果芬蘭及瑞典希望的話，他們可以加入北約或任何組織。

不過普京警告，如果北約在芬蘭及瑞典部署軍隊或軍事基建設施的話，俄羅斯有義務作出對等回應，並向對俄構成威脅的地區施加同等程度的威脅。

俄羅斯早前再三警告芬蘭及瑞典，指兩國加入北約會帶來嚴重的政治及軍事後果，迫使俄羅斯要加強在波羅的海地區的防禦能力，包括部署核武

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）周三更批評北約不負責任，更質疑未來北約鄰國在未來的日子或不再平靜。

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俄羅斯參議員科薩切夫（Konstantin Kosachev）聲稱，一旦芬蘭及瑞典加入北約，兩國與俄羅斯的關係勢必會轉差。

他指兩國與俄共享很長的陸地邊界，而俄羅斯與瑞典在波羅的海和巴倫支海地區有共同利益。他警告兩國加入北約後情況勢必惡化，但一切絕非俄主動造成，俄方只能對此表示遺憾。

俄羅斯外交部早前已經警告，俄方會與芬蘭一個非政府組織切斷聯繫，並禁止兩個瑞典機構 Swedish International Development Cooperation Agency及Swedish Institute，指控這些組織破壞俄羅斯社會穩定。

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責任編輯：鄭錦玲