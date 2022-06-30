【烏克蘭戰爭】俄烏互換144名戰俘 近百鑄鐵廠守軍獲釋

俄羅斯成功攻下烏克蘭馬里烏波爾鑄鐵廠後俘虜大批守軍，烏方早前提出交換戰俘，換回被俘士兵。烏克蘭官員表示，將與俄軍互換144名戰俘，當中包括近百名鑄鐵廠士兵，俄方亦確認消息。今次將是雙方自開戰以來，最大型的戰俘互換行動。

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烏克蘭軍事情報官員周三（29日）表示，從俄軍獲釋的144名士兵中，95人為馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠的守軍，43人隸屬亞速營（Azov Battalion）。官員指出，多數獲釋烏軍有嚴重受傷，如燒傷或截肢，正在接受治療。

自稱獨立的頓巴斯人民共和國（Donbas People’s Republic）首領普希林（Denis Pushilin）確認消息，確定雙方共交換288人，表示己方主要目的是要救出參與「特別軍事行動」的士兵。普希林表示，被釋放烏軍多數隸屬「國家主義營隊」，相信意指極右民兵組織亞速營。

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然而，交換戰俘之舉惹來俄羅斯國內部分支持對烏戰爭人士不滿。國營新聞記者梅德韋傑夫 （Andrei Medvedev）質疑，為何要交換亞速營士兵，要求俄羅斯官方作出回應。

俄軍攻下馬里烏波爾鑄鐵廠後俘虜大批烏軍，當中不少為亞速營士兵。俄國把戰俘運回控制區域，並要部分士兵接受審判，甚至揚言處死他們。

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責任編輯：吳漢培