▲ 【Bitcoin ETF】美國證交會拒絕Grayscale現貨比特幣ETF申請 至今未有現貨ETF成功闖關

美國證交會SEC再度拒絕現貨比特幣（Bitcoin）ETF申請，最新否決全球最大數碼資產管理公司Grayscale推出比特幣現貨ETF的申請。SEC指，該ETF掛牌方案不符合防止欺詐和操縱的標準，也未達保障投資者和公眾利益的要求，而有關決定與比特幣或區塊鏈技術是否可作為投資產品，並無關係。

Grayscale已表明會法律挑戰SEC決定。

Grayscale原先目標成立ETF，轉換其比特幣信託產品為上市產品，並在紐交所上市。

目前，SEC只准投資比特幣期貨的ETF推出市場，包括近期批准反向ETF應市，而有關比特幣期貨在芝商所（CME）掛牌交易。

該會對比特幣現貨ETF態度強硬，先後已拒絕富達、SkyBridge 和Valkyrie等多宗申請，大多以市場缺乏監督為由。

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