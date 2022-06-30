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【美股焦點】摩根士丹利投資管理：目前市場資金仍氾濫　債息曲線未能成為有效預視經濟衰退之指標

股市 10:55 2022/06/30

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【美股焦點】摩根士丹利投資管理：目前市場資金仍氾濫　債息曲線未能成為有效預視經濟衰退之指標

市場對美國經濟會否出現衰退陷入爭持局面。摩根士丹利投資管理公司的全球固定收益團隊的投資組合經理兼首席固定收益策略師Jim Caron表示，聯儲局有意將明年利率升至4%，惟料因目前市場資金仍氾濫，債息曲線未能成為有效預視經濟衰退之指標。

他指，雖然聯儲局預計聯邦基金利率於2023年初將達3.8%至4%，但兩年期美債前端利率仍難以上升，主要有兩原因。第一是基本面觀點，市場並不相信聯儲局有能力加息至4%。雖然聯儲局主席鮑威爾上週發表了言論，但市場對此未有太大的反應。

第二是技術面觀點，貨幣政策的傳導被破壞了。由於貨幣供應於過去幾年的急速增長抑壓了利率上升，而逆回購的規模超過2萬億美元，令前端收益率得以受控。過多的流動性雖可視為防止金融危機的方法，但太多流動性則會妨礙聯儲局有效地執行貨幣政策。這是令人擔憂，因為這意味聯儲局無法通過收緊金融政策來對抗通脹。這可能代表聯儲局將不得不進一步提高利率，以實現其風險管理的目標。

而他認為技術面觀點更有理據，而且是未被市場充分認識到的風險。單以價格來判斷市場預期，或會從中接收誤導性的信號，故了解此觀點尤其重要。

債息曲線非預測經濟衰退指標

至於美債息倒掛方面，5年期及以上的國債收益率曲線倒掛。2至10年期的收益率曲線雖仍然持平或略顯陡峭，但有倒掛的趨勢。3個月至10年期仍然陡峭，但隨著聯儲局結束緊縮週期，或會趨於平坦或倒掛。

綜合各方觀點，特別是技術面因素，Caron認為前端利率或會保持非典型的低水平，主要因為貨幣供應過剩，加上受財政政策刺激和應對突發疫情政策造成的前端流動性資金過剩，令資金用作存款閒置於銀行。他亦認為，收益率曲線在數學上屬於同時指標，但並非作為預測經濟衰退的指標。儘管如此，市場還是可以從收益率曲線中整理出相關資訊。

增持長年期資產、同時買短年期或浮動利率作平衡風險

然而，他認為可以捕捉近期上升的收益率和擴大的利差，從而捕捉投資機遇。該行建議採用槓鈴資產配置的策略，增持長年期資產，但同時通過增持短年期資產或浮動利率來平衡長年期資產的風險（年期接近零，以保持整體投資組合的年期較低），並仍然認為固定收益投資組合的年期應為3年。

該行認為，收益率曲線將趨於平坦、保持平坦，甚至可能進一步倒掛 。根據彭博指數，若收益率達5%，投資級別的信貸則具吸引力。根據彭博指數，若高收益信貸收益率達8.5%至9.5%，則是潛在的買入點。就抵押貸款相關的信貸而言，他仍然偏好信貸質素較高並且價格較低、或者收益率高於投資級別債券的選擇。根據彭博美國或全球綜合債券指數，他同樣偏好廣泛核心或者核心加固定收益。

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編輯：姚卓然

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