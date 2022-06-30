【和電香港215】3香港今起啟動700MHz 5G頻譜服務　另推實繳106元5G寬頻月費計劃

▲ 【和電香港215】3香港今起啟動 700MHz 5G頻譜服務 另推實繳106元5G寬頻月費計劃

隨着通訊事務管理局指配新增的700MHz 5G頻譜，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港宣布，已經於周四（30日）零時零分率先啟動700MHz頻帶5G頻譜基站，成為首家提供700MHz 5G頻譜服務的流動通訊服務營辦商。

3香港首階段的部署是將700MHz頻譜用以加強深度網絡覆蓋，包括新界西及新界北， 如粉嶺、大埔及上水等地區的低密度住宅區。年內會再進一步將700MHz的5G深度覆蓋拓展至中半山及九龍塘的低密度住宅，包括上水金錢村、上水圍；粉嶺軍地虎地排；大埔新圍仔；堅尼地城新海旁。

和記電訊香港CEO古星輝：700MHz完善偏遠地區及住宅室內覆蓋

和記電訊香港行政總裁古星輝表示，3香港全港網絡5G覆蓋早已達99%，700MHz 5G頻譜服務可完善部分偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋，推動家居及商業應用。

古星輝又透露，隨着政府8月推出新一輪消費券，3香港特別推出多款5G月費計劃及5G寬頻月費計劃，推動更多客戶升級5G服務。

3香港：12個月內5G寬頻家庭滲透率提升至雙位數字

3香港稱，計劃未來12個月提升5G寬頻的家庭滲透率至雙位數，將推出5G寬頻月費計劃，連行政費每月106元，配合5G Wi-Fi 6 Router，用戶可在家中全程免拉線、即插即用。

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▲ 和記電訊香港行政總裁古星輝（中）表示，3香港5G覆蓋早已達99%，700MHz 頻譜可完善部分偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋（圖：3香港提供）