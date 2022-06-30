  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【和電香港215】3香港今起啟動 700MHz 5G頻譜服務　另推實繳106元5G寬頻月費計劃

股市 10:24 2022/06/30

分享：

分享：

【和電香港215】3香港今起啟動 700MHz 5G頻譜服務　另推實繳106元5G寬頻月費計劃

隨著通訊事務管理局指配新增的 700MHz 5G 頻譜，和記電訊香港 （00215） 旗下3 香港宣布，已經於周四（30 日）零時零分率先啟動 700MHz 頻帶 5G 頻譜基站，成為首家提供700MHz 5G頻譜服務的流動通訊服務營辦商。

3香港首階段的部署是將 700MHz 頻譜用以加強深度網絡覆蓋，包括新界西及新界北， 如粉嶺、大埔及上水等地區的低密度住宅區。年內會再進一步將 700MHz的 5G深度覆蓋 拓展至中半山及九龍塘的低密度住宅，包括上水金錢村、上水圍；粉嶺軍地虎地排；大埔新圍仔；堅尼地城新海旁。

和記電訊香港CEO古星輝：700MHz 完善偏遠地區及住宅室內覆蓋 

和記電訊香港行政總裁古星輝表示，3香港全港網絡 5G 覆蓋早已達99%，700MHz 5G 頻譜服務可完善部分偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋，推動家居及商業應用。

古星輝又透露，隨著政府8月推出新一輪消費券，3香港特別推出多款 5G 月費計劃及 5G 寬頻月費計劃，推動更多客戶升級 5G 服務。

3香港：12 個月內 5G 寬頻家庭滲透率提升至雙位數字

3香港稱，計劃未來12個月提升 5G 寬頻的家庭滲透率至雙位數，將推出5G 寬頻月費計劃，連行政費每月106元，配合 5G Wi-Fi 6 Router，用戶可在家中全程免拉線、即插即用。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：

【和記電訊】3香港加推SoSIM儲值卡優惠　可用50元買總值75元數據通行證及百佳現金券

【東鐵線過海】3香港宣佈東鐵線過海段實現5G網絡覆蓋

和記電訊香港行政總裁古星輝（中）表示，3香港5G覆蓋早已達99%，700MHz 頻譜可完善部分偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋（圖：3香港提供）

港股 和記電訊香港（00215） 5G

上一篇文章

【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣

下一篇文章

【商湯20】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成　逾千買盤3元排隊撈貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款