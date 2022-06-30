【和電香港215】3香港今起啟動 700MHz 5G頻譜服務　另推實繳106元5G寬頻月費計劃

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【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低 管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
隨著通訊事務管理局指配新增的 700MHz 5G 頻譜，和記電訊香港 （00215） 旗下3 香港宣布，已經於周四（30 日）零時零分率先啟動 700MHz 頻帶 5G 頻譜基站，成為首家提供700MHz 5G頻譜服務的流動通訊服務營辦商。
3香港首階段的部署是將 700MHz 頻譜用以加強深度網絡覆蓋，包括新界西及新界北， 如粉嶺、大埔及上水等地區的低密度住宅區。年內會再進一步將 700MHz的 5G深度覆蓋 拓展至中半山及九龍塘的低密度住宅，包括上水金錢村、上水圍；粉嶺軍地虎地排；大埔新圍仔；堅尼地城新海旁。
和記電訊香港行政總裁古星輝表示，3香港全港網絡 5G 覆蓋早已達99%，700MHz 5G 頻譜服務可完善部分偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋，推動家居及商業應用。
古星輝又透露，隨著政府8月推出新一輪消費券，3香港特別推出多款 5G 月費計劃及 5G 寬頻月費計劃，推動更多客戶升級 5G 服務。
3香港稱，計劃未來12個月提升 5G 寬頻的家庭滲透率至雙位數，將推出5G 寬頻月費計劃，連行政費每月106元，配合 5G Wi-Fi 6 Router，用戶可在家中全程免拉線、即插即用。
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