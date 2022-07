富通企業家發展計劃——夢想啟航 實現人生目標

保險業對本港經濟發展貢獻良多。時至今日,行業不只為大眾提供全面的保險產品和財策服務,同時更為有志發展個人事業的「企業家」提供理想的平台。近年,新世界集團旗下的富通保險有限公司(「富通保險」)更推出名為「富通企業家發展計劃」(LEAP & Beyond)的平台,一方面為保險金融業培育未來領袖,另外亦為有意開創個人事業的人士提供最佳的起步點和支援。



想知以下幾位「企業家」為何會選擇富通保險,而「富通企業家發展計劃」又如何助他們達成百萬圓桌(MDRT)目標,邁向成功。今期就由他們現身說法。



遭逢巨變改志向 投身保險業覓理想

▲ 吳天兒(Tiffany)—— 財富策劃資深總監

有人說,惟有親身經歷最能明白保障的重要性,這正好形容吳天兒(Tiffany)的情況。海外留學的生活除了訓練出其獨立的性格,同時更令她學會理財,「讀書時期偶爾會跟朋友分享理財心得,那時候已感到這些知識和經驗原來可以幫助身邊的親朋。」及後她在斯里蘭卡的旅程中遇上恐怖襲擊,事件令她更深深感受到保障的重要性。「即使日常做好理財規劃,但假如缺乏適當的保障,面對突發事情時就會令人措手不及,甚至對家庭經濟造成嚴重打擊。」



籌組個人團隊 提供更全面服務



由於自身的經歷,加上被保險業的工作模式─多勞多得、工作時間具彈性,以及無限制的發展空間所吸引,Tiffany於2019年年底投身保險業。「翌年,富通保險推出專為年輕從業員而設的LEAP & Beyond,為有志在行業發展、建立個人團隊的同事提供特別的培訓,我有幸成為當中的一分子。」



Tiffany認為LEAP & Beyond讓富通保險旗下的年輕精英聚首一堂,打破團隊之間的界限,「LEAP & Beyond的參加者無論來自哪個團隊均樂於互相幫助,這對個人以至公司的長遠發展均有好處。」



儘管在行內的資歷尚淺,Tiffany憑2020年及2021年的業績已連續兩年取得百萬圓桌(MDRT)內閣會員(Court of the Table, COT)的資格,而她卻未有半刻放慢腳步,「要成為企業家必須時刻保持自律和熱誠。」她透露,目前正為CFP資格認證考試而備戰,同時亦為建立個人團隊而部署,期望能夠吸引更多志同道合的人才投身行業,為廣大客戶提供專業的保險財策服務。



踏上保險業之路 展現潛藏能力

▲ 許少雄(Stanley)—— 財富策劃資深總監

如果你在原來的崗位上擁有廿載的資歷,有甚麼原因會吸引你毅然轉行呢?「我相信大部分人的答案都是發展前景。」在傳統媒體行業從事銷售工作近20年,許少雄(Stanley)在2020年毅然離開原來的工作崗位,投身保險業發展個人第二事業。



「這絕對不是一個容易的決定,但保險業的特色就是着重個人能力。既然行業的前景理想,公司亦有相應的支援,而我又自覺有能力做出成績, 實在沒有不去嘗試的理由。」



確立事業目標 迅速成為COT



提到公司的支援,Stanley直言十分欣賞富通保險推出的LEAP & Beyond。「我雖然有近20年的工作經驗,但對保險業的認識始終有限,而LEAP & Beyond除了能讓我們更深入了解行業前景,令我們能為自己制定合適的目標外,更可從心態及形象裏裏外外作出調整,令我能夠更快且有效地把以往的經驗融入新崗位。」



此外,作為新世界集團旗下的成員,Stanley提到LEAP & Beyond除了會為參加者解構集團的營運情況,同時更會安排導賞,帶領參加者深入了解集團旗下公司或物業的運作情況,親身體驗新世界集團生態圈創造的價值。



談及未來的目標,Stanley笑言總算經過了磨合期,過去一年的成績理想,取得百萬圓桌(MDRT)內閣會員(Court of the Table, COT)的資格。因此,他透露往後除會繼續爭取更佳個人業績以外,亦會為建立個人團隊作準備。「雖然建立團隊並非一朝一夕的事,但我相信憑藉以往的工作經驗,加上公司和LEAP & Beyond的支援,定能順利達成目標。」



謹守以人為本宗旨 保險業助拓展事業藍圖

▲ 譚逸權(Tony)—— 財富策劃總監

不少人都渴望找到心儀且穩定的工作,但面對市場環境不斷轉變,有誰能夠肯定這份穩定的工作能夠伴你走過不同人生階段?為追求更長遠的發展,譚逸權(Tony)離開了原來的管理位置,轉投保險業開拓更廣闊的發展空間。「由於家人關係,我對保險行業也有一定了解。有感這行業的發展空間無限,加上其以人為本的特色,我相信它是少數適合人生不同階段從事的工作。」



結合企業家精神 實現前瞻性規劃



從事零售產品銷售10年,Tony本已獲晉升到副店長的位置,「但隨着年紀漸長,我開始思考自己的工作經驗是否能跟隨我走到人生另一階段。」他解釋,原來的工作雖然安逸且收入穩定,但假如日後離開零售行業,有關的經驗和成就似乎無法隨他進入人生另一階段。因此,經過與家人的商量後,他決定投身保險業另覓發展。



「我相信,在業內成功的關鍵離不開天時、地利及人和。當中天時可理解為市場環境,而有人的地方便有保障的需要,所以行業本身已具備天時的元素。」至於地利方面,Tony表示富通保險作為新世界集團的一分子,受惠於集團強大的生態圈的帶動,令公司的服務能觸及「醫」、食、住、行不同層面,滿足客戶的不同需要。「另外,LEAP & Beyond滙聚了公司內不同團隊的精英,能夠與理念相同的夥伴一同向前,事業發展自然事半功倍。」



Tony補充時表示,LEAP & Beyond能助參加者把保險理財知識與企業家精神結合,令他們在發展事業與建立團隊時能以更廣闊的視野作前瞻性的規劃,令事業得以持續發展。



回港建立個人事業 實現多元化發展

▲ 黎得駿(TC)—— 財富策劃總監

近年政府致力在年輕人就業、創業及實現理想等方面創造多元發展機會,但與其等待機會來臨,何不親手開拓有關道路?黎得駿(TC)大學畢業後在紐西蘭管弦樂團擔任首席樂師,為尋求更多元化的發展機會,拓展個人舞台,他回港後加入了富通保險。「這個行業的成功關鍵在於怎樣有效地把時間轉化為個人生意,而且沒有預設發展界限,讓我們可按個人的想法來發展事業。」



盼自身經歷助年輕人追夢



作為LEAP & Beyond的首批參加者,TC直言計劃設有一定的門檻,所有獲選參與計劃的參加者除了要符合特定條件外,也要對個人的仕途具有清晰的目標,可見其上進心和爭勝動力往往較他人強。「因為要符合LEAP & Beyond的要求,所以計劃能以精英小班形式進行,令導師與參加者之間有很多互動交流的機會;而參加者除了汲取知識以外,也要作出分享,這種give & take的學習模式,令參加者更有效地實踐相關知識。」



由於LEAP & Beyond能為新人提供邁向成功的捷徑,TC不諱言當初決定投身行業,主要原因是被富通保險及其背後的新世界集團所吸引。「LEAP & Beyond對新人開展事業固然有很大的吸引力和幫助,但集團多元化的業務,亦為旗下公司創造各種合作機會,這份潛力不只能為富通保險的客戶帶來好處,亦有利我們拓展個人業務。」



投身財策行業兩年,TC於工餘時間亦會擔任樂器導師及樂團指揮,實現多元化發展。他期望,未來能透過自身的經歷幫助更多年輕人找到個人目標,實現夢想。



勇於突破舒適圈 加入LEAP & Beyond更上層樓

▲ 蘇耀昌(Alan)—— 財富策劃總監

以往不少人把相對穩定的政府工視為「鐵飯碗」,但為了尋求突破,蘇耀昌(Alan)於2018年毅然離開任職11年的政府新聞主任崗位轉投保險業,目的只為走出個人的舒適圈。「保險業的發展空間無限,而富通保險能提供相關的平台,兩者結合正好滿足我的需要。」



建立團隊成領袖 培育後進為目標



從新人到擁有個人的團隊,Alan認為要在業內持續發展,自律和投入可謂箇中關鍵。「從事保險工作猶如發展個人事業,當中充滿彈性、自主,十分適合追求工作與生活平衡的人士,但若要令事業獲得長遠的發展,個人的付出絕對不能缺少。」他慶幸能夠參與LEAP & Beyond,助其為事業訂立更清晰的信念和目標。



「社會需要有人提供專業的保險財策服務,而LEAP & Beyond的目標之一正是為社會培育相關人才,並推動他們成為行業領袖,令整個行業獲得更專業的發展。」Alan透露,每名加入LEAP & Beyond的同事均經過公司嚴格篩選,並且有志發展個人團隊,在業內持續發展,「所以並非有心便可參與,參加者還要具備相應的能力。」



Alan表示,由於LEAP & Beyond提供的培訓課程和活動,內容不只限於日常工作所須的知識和技巧,當中還包括跟新世界集團有關的業務詳情,「例如參觀集團旗下的發展項目,了解其營運理念和發展情況。上述種種都有助我們更深入認識集團構建的生態圈,從而善用相關資源為客戶提供更專業的服務及體驗,令個人事業發展得更廣更大。」



建立個人團隊 善用個人培訓才能

▲ 陳浚謙(Ronaldo)—— 財富策劃總監

每個人在不同人生階段都有各種的理財和保障需要,為使更多人了解理財保障的重要性,陳浚謙(Ronaldo)去年轉投保險業,運用個人在培訓上的知識,助客戶以至大眾建立正確的理財觀。「我原本從事活動培訓工作,當中包括為客戶設計體適能課程及籌辦團隊活動。」在機緣巧合下,他透過其上綫經理了解到保險業的發展前景,並認識到富通保險為新人提供全面的培訓支援及配套,故投身發展理財策劃行業。



追求「Must Do Right Thing」



「保險業的性質十分有趣,從業員除可運用專業知識幫助客戶做好人生規劃,同時又可以像企業家一樣建立團隊,發展個人事業。」由於具備培訓的專業知識,Ronaldo直言加入富通保險後旨在建立個人團隊,滙聚團隊力量助客戶做好理財與保障規劃。「LEAP & Beyond在這方面便為我們提供所需的支援和培訓,例如指導我們定立清晰的目標,並設有不同的獎勵推動我們不斷向前,這對新人十分重要。」



Ronaldo認為,保險或理財產品不僅是一件財策工具,若要建立全面的財富規劃方案,關鍵在於思維。「所以我十分支持和重視財商教育,工餘時間亦會舉辦相關課程,讓更多人認識其重要性。」



儘管入行不過一年多的時間,Ronaldo笑言在LEAP & Beyond及公司的支援下已為事業發展做好準備,「下一步我會重點發展個人團隊,並期望他們能夠成為非一般的MDRT,即既是百萬圓桌會員,也追求Must Do Right Thing(必須做對的事),為客戶提供最適切的建議。」



優才培訓助掌握行業知識

▲ 林展鏗(Edmond)—— 財富策劃總監

為拓展個人事業,林展鏗(Edmond)於2018年加入富通保險,從客戶服務行業轉投保險業。「由於喜歡數字、理財,以及與人互動的工作,所以轉換跑道時曾考慮過銀行業與保險業,但因後者能給我更大的發展空間,故最終決定投身業界。」



不忘初心 攀上事業高峰



儘管入行前已有一年的工作經驗,惟產品銷售以至團隊管理對Edmond而言可謂相當陌生,「剛好當時公司開設相關課程(富通優才培訓課程)為新人提供支援,令我能在短時間內掌握所需的知識和技巧。」他續指出,及至公司開辦LEAP & Beyond,因見計劃目標與個人志向不謀而合,故主動申請參加,並獲公司肯首。



「LEAP & Beyond可說是為有志發展個人事業,建立個人團隊的人士而設的。透過計劃除可獲得相關的知識和技巧,更可以認識到一班志同道合的同事,雖然彼此來自不同團隊,但透過LEAP & Beyond這個平台讓大家可以分享彼此的經驗和心得。」Edmond舉例表示,計劃除了會指導參加者設定適合自己的目標和教授各種實用知識,包括餐桌禮儀、衣着技巧外,其晉升以至建立團隊要求也有獨立標準,令參加者能快人一步實現事業目標。



談及近年行業發展情況,Edmond認為挑戰與機遇並處,「大家只要不忘初心,堅守以保險財策服務助人的信念,定能跨過逆境。」他相信,透過富通保險的完善配套,加上新世界集團作為公司的強大後盾,定能助有志發展個人事業的朋友攀上事業頂峰。



「富通企業家發展計劃」



富通保險推出「富通企業家發展計劃」(「LEAP & Beyond」),旨在吸納高潛力的財務策劃專才,培育保險金融業未來領袖。「LEAP & Beyond」就是富通保險的企業家精神。我們相信,只要思維改變,事業才會有新的局面。



Leader:具領袖才能,帶領團隊創造事業高峰

Entrepreneur:企業家思維,跳出舒適領域,打造非凡事業優勢

Achiever:洞察機遇,積極開創傑出成就

Partner:強強聯手,推動協作及支援,共創多贏

(特約)