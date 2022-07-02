富通企業家發展計劃——夢想啟航 實現人生目標

保險業對本港經濟發展貢獻良多。時至今日，行業不只為大眾提供全面的保險產品和財策服務，同時更為有志發展個人事業的「企業家」提供理想的平台。近年，新世界集團旗下的富通保險有限公司（「富通保險」）更推出名為「富通企業家發展計劃」（LEAP & Beyond）的平台，一方面為保險金融業培育未來領袖，另外亦為有意開創個人事業的人士提供最佳的起步點和支援。



想知以下幾位「企業家」為何會選擇富通保險，而「富通企業家發展計劃」又如何助他們達成百萬圓桌（MDRT）目標，邁向成功。今期就由他們現身說法。



遭逢巨變改志向 投身保險業覓理想

▲ 吳天兒（Tiffany）—— 財富策劃資深總監

有人說，惟有親身經歷最能明白保障的重要性，這正好形容吳天兒（Tiffany）的情況。海外留學的生活除了訓練出其獨立的性格，同時更令她學會理財，「讀書時期偶爾會跟朋友分享理財心得，那時候已感到這些知識和經驗原來可以幫助身邊的親朋。」及後她在斯里蘭卡的旅程中遇上恐怖襲擊，事件令她更深深感受到保障的重要性。「即使日常做好理財規劃，但假如缺乏適當的保障，面對突發事情時就會令人措手不及，甚至對家庭經濟造成嚴重打擊。」



籌組個人團隊 提供更全面服務



由於自身的經歷，加上被保險業的工作模式─多勞多得、工作時間具彈性，以及無限制的發展空間所吸引，Tiffany於2019年年底投身保險業。「翌年，富通保險推出專為年輕從業員而設的LEAP & Beyond，為有志在行業發展、建立個人團隊的同事提供特別的培訓，我有幸成為當中的一分子。」



Tiffany認為LEAP & Beyond讓富通保險旗下的年輕精英聚首一堂，打破團隊之間的界限，「LEAP & Beyond的參加者無論來自哪個團隊均樂於互相幫助，這對個人以至公司的長遠發展均有好處。」



儘管在行內的資歷尚淺，Tiffany憑2020年及2021年的業績已連續兩年取得百萬圓桌（MDRT）內閣會員（Court of the Table, COT）的資格，而她卻未有半刻放慢腳步，「要成為企業家必須時刻保持自律和熱誠。」她透露，目前正為CFP資格認證考試而備戰，同時亦為建立個人團隊而部署，期望能夠吸引更多志同道合的人才投身行業，為廣大客戶提供專業的保險財策服務。



踏上保險業之路 展現潛藏能力

▲ 許少雄（Stanley）—— 財富策劃資深總監

如果你在原來的崗位上擁有廿載的資歷，有甚麼原因會吸引你毅然轉行呢？「我相信大部分人的答案都是發展前景。」在傳統媒體行業從事銷售工作近20年，許少雄（Stanley）在2020年毅然離開原來的工作崗位，投身保險業發展個人第二事業。



「這絕對不是一個容易的決定，但保險業的特色就是着重個人能力。既然行業的前景理想，公司亦有相應的支援，而我又自覺有能力做出成績， 實在沒有不去嘗試的理由。」



確立事業目標 迅速成為COT



提到公司的支援，Stanley直言十分欣賞富通保險推出的LEAP & Beyond。「我雖然有近20年的工作經驗，但對保險業的認識始終有限，而LEAP & Beyond除了能讓我們更深入了解行業前景，令我們能為自己制定合適的目標外，更可從心態及形象裏裏外外作出調整，令我能夠更快且有效地把以往的經驗融入新崗位。」



此外，作為新世界集團旗下的成員，Stanley提到LEAP & Beyond除了會為參加者解構集團的營運情況，同時更會安排導賞，帶領參加者深入了解集團旗下公司或物業的運作情況，親身體驗新世界集團生態圈創造的價值。



談及未來的目標，Stanley笑言總算經過了磨合期，過去一年的成績理想，取得百萬圓桌（MDRT）內閣會員（Court of the Table, COT）的資格。因此，他透露往後除會繼續爭取更佳個人業績以外，亦會為建立個人團隊作準備。「雖然建立團隊並非一朝一夕的事，但我相信憑藉以往的工作經驗，加上公司和LEAP & Beyond的支援，定能順利達成目標。」



謹守以人為本宗旨 保險業助拓展事業藍圖

▲ 譚逸權（Tony）—— 財富策劃總監

不少人都渴望找到心儀且穩定的工作，但面對市場環境不斷轉變，有誰能夠肯定這份穩定的工作能夠伴你走過不同人生階段？為追求更長遠的發展，譚逸權（Tony）離開了原來的管理位置，轉投保險業開拓更廣闊的發展空間。「由於家人關係，我對保險行業也有一定了解。有感這行業的發展空間無限，加上其以人為本的特色，我相信它是少數適合人生不同階段從事的工作。」



結合企業家精神 實現前瞻性規劃



從事零售產品銷售10年，Tony本已獲晉升到副店長的位置，「但隨着年紀漸長，我開始思考自己的工作經驗是否能跟隨我走到人生另一階段。」他解釋，原來的工作雖然安逸且收入穩定，但假如日後離開零售行業，有關的經驗和成就似乎無法隨他進入人生另一階段。因此，經過與家人的商量後，他決定投身保險業另覓發展。



「我相信，在業內成功的關鍵離不開天時、地利及人和。當中天時可理解為市場環境，而有人的地方便有保障的需要，所以行業本身已具備天時的元素。」至於地利方面，Tony表示富通保險作為新世界集團的一分子，受惠於集團強大的生態圈的帶動，令公司的服務能觸及「醫」、食、住、行不同層面，滿足客戶的不同需要。「另外，LEAP & Beyond滙聚了公司內不同團隊的精英，能夠與理念相同的夥伴一同向前，事業發展自然事半功倍。」



Tony補充時表示，LEAP & Beyond能助參加者把保險理財知識與企業家精神結合，令他們在發展事業與建立團隊時能以更廣闊的視野作前瞻性的規劃，令事業得以持續發展。



回港建立個人事業 實現多元化發展

▲ 黎得駿（TC）—— 財富策劃總監

近年政府致力在年輕人就業、創業及實現理想等方面創造多元發展機會，但與其等待機會來臨，何不親手開拓有關道路？黎得駿（TC）大學畢業後在紐西蘭管弦樂團擔任首席樂師，為尋求更多元化的發展機會，拓展個人舞台，他回港後加入了富通保險。「這個行業的成功關鍵在於怎樣有效地把時間轉化為個人生意，而且沒有預設發展界限，讓我們可按個人的想法來發展事業。」



盼自身經歷助年輕人追夢



作為LEAP & Beyond的首批參加者，TC直言計劃設有一定的門檻，所有獲選參與計劃的參加者除了要符合特定條件外，也要對個人的仕途具有清晰的目標，可見其上進心和爭勝動力往往較他人強。「因為要符合LEAP & Beyond的要求，所以計劃能以精英小班形式進行，令導師與參加者之間有很多互動交流的機會；而參加者除了汲取知識以外，也要作出分享，這種give & take的學習模式，令參加者更有效地實踐相關知識。」



由於LEAP & Beyond能為新人提供邁向成功的捷徑，TC不諱言當初決定投身行業，主要原因是被富通保險及其背後的新世界集團所吸引。「LEAP & Beyond對新人開展事業固然有很大的吸引力和幫助，但集團多元化的業務，亦為旗下公司創造各種合作機會，這份潛力不只能為富通保險的客戶帶來好處，亦有利我們拓展個人業務。」



投身財策行業兩年，TC於工餘時間亦會擔任樂器導師及樂團指揮，實現多元化發展。他期望，未來能透過自身的經歷幫助更多年輕人找到個人目標，實現夢想。



勇於突破舒適圈 加入LEAP & Beyond更上層樓

▲ 蘇耀昌（Alan）—— 財富策劃總監

以往不少人把相對穩定的政府工視為「鐵飯碗」，但為了尋求突破，蘇耀昌（Alan）於2018年毅然離開任職11年的政府新聞主任崗位轉投保險業，目的只為走出個人的舒適圈。「保險業的發展空間無限，而富通保險能提供相關的平台，兩者結合正好滿足我的需要。」



建立團隊成領袖 培育後進為目標



從新人到擁有個人的團隊，Alan認為要在業內持續發展，自律和投入可謂箇中關鍵。「從事保險工作猶如發展個人事業，當中充滿彈性、自主，十分適合追求工作與生活平衡的人士，但若要令事業獲得長遠的發展，個人的付出絕對不能缺少。」他慶幸能夠參與LEAP & Beyond，助其為事業訂立更清晰的信念和目標。



「社會需要有人提供專業的保險財策服務，而LEAP & Beyond的目標之一正是為社會培育相關人才，並推動他們成為行業領袖，令整個行業獲得更專業的發展。」Alan透露，每名加入LEAP & Beyond的同事均經過公司嚴格篩選，並且有志發展個人團隊，在業內持續發展，「所以並非有心便可參與，參加者還要具備相應的能力。」



Alan表示，由於LEAP & Beyond提供的培訓課程和活動，內容不只限於日常工作所須的知識和技巧，當中還包括跟新世界集團有關的業務詳情，「例如參觀集團旗下的發展項目，了解其營運理念和發展情況。上述種種都有助我們更深入認識集團構建的生態圈，從而善用相關資源為客戶提供更專業的服務及體驗，令個人事業發展得更廣更大。」



建立個人團隊 善用個人培訓才能

▲ 陳浚謙（Ronaldo）—— 財富策劃總監

每個人在不同人生階段都有各種的理財和保障需要，為使更多人了解理財保障的重要性，陳浚謙（Ronaldo）去年轉投保險業，運用個人在培訓上的知識，助客戶以至大眾建立正確的理財觀。「我原本從事活動培訓工作，當中包括為客戶設計體適能課程及籌辦團隊活動。」在機緣巧合下，他透過其上綫經理了解到保險業的發展前景，並認識到富通保險為新人提供全面的培訓支援及配套，故投身發展理財策劃行業。



追求「Must Do Right Thing」



「保險業的性質十分有趣，從業員除可運用專業知識幫助客戶做好人生規劃，同時又可以像企業家一樣建立團隊，發展個人事業。」由於具備培訓的專業知識，Ronaldo直言加入富通保險後旨在建立個人團隊，滙聚團隊力量助客戶做好理財與保障規劃。「LEAP & Beyond在這方面便為我們提供所需的支援和培訓，例如指導我們定立清晰的目標，並設有不同的獎勵推動我們不斷向前，這對新人十分重要。」



Ronaldo認為，保險或理財產品不僅是一件財策工具，若要建立全面的財富規劃方案，關鍵在於思維。「所以我十分支持和重視財商教育，工餘時間亦會舉辦相關課程，讓更多人認識其重要性。」



儘管入行不過一年多的時間，Ronaldo笑言在LEAP & Beyond及公司的支援下已為事業發展做好準備，「下一步我會重點發展個人團隊，並期望他們能夠成為非一般的MDRT，即既是百萬圓桌會員，也追求Must Do Right Thing（必須做對的事），為客戶提供最適切的建議。」



優才培訓助掌握行業知識

▲ 林展鏗（Edmond）—— 財富策劃總監

為拓展個人事業，林展鏗（Edmond）於2018年加入富通保險，從客戶服務行業轉投保險業。「由於喜歡數字、理財，以及與人互動的工作，所以轉換跑道時曾考慮過銀行業與保險業，但因後者能給我更大的發展空間，故最終決定投身業界。」



不忘初心 攀上事業高峰



儘管入行前已有一年的工作經驗，惟產品銷售以至團隊管理對Edmond而言可謂相當陌生，「剛好當時公司開設相關課程（富通優才培訓課程）為新人提供支援，令我能在短時間內掌握所需的知識和技巧。」他續指出，及至公司開辦LEAP & Beyond，因見計劃目標與個人志向不謀而合，故主動申請參加，並獲公司肯首。



「LEAP & Beyond可說是為有志發展個人事業，建立個人團隊的人士而設的。透過計劃除可獲得相關的知識和技巧，更可以認識到一班志同道合的同事，雖然彼此來自不同團隊，但透過LEAP & Beyond這個平台讓大家可以分享彼此的經驗和心得。」Edmond舉例表示，計劃除了會指導參加者設定適合自己的目標和教授各種實用知識，包括餐桌禮儀、衣着技巧外，其晉升以至建立團隊要求也有獨立標準，令參加者能快人一步實現事業目標。



談及近年行業發展情況，Edmond認為挑戰與機遇並處，「大家只要不忘初心，堅守以保險財策服務助人的信念，定能跨過逆境。」他相信，透過富通保險的完善配套，加上新世界集團作為公司的強大後盾，定能助有志發展個人事業的朋友攀上事業頂峰。



「富通企業家發展計劃」



富通保險推出「富通企業家發展計劃」（「LEAP & Beyond」），旨在吸納高潛力的財務策劃專才，培育保險金融業未來領袖。「LEAP & Beyond」就是富通保險的企業家精神。我們相信，只要思維改變，事業才會有新的局面。



Leader：具領袖才能，帶領團隊創造事業高峰

Entrepreneur：企業家思維，跳出舒適領域，打造非凡事業優勢

Achiever：洞察機遇，積極開創傑出成就

Partner：強強聯手，推動協作及支援，共創多贏

（特約）