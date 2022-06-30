▲ 【加密貨幣】加密貨幣步入寒冬 交易平台火幣傳裁員3成 同系火幣科技股價走弱

加密貨幣已經步入熊市，比特幣（Bitcoin，BTC）、以太幣（Ethereum，ETH）等遭遇重創，有內媒指，加密貨幣平台火幣開始進行裁員，初步規模約在30%，但同時有消息指，稱裁員剛剛開始，但具體規模並不清楚。

同系火幣科技 （01611） 今早走弱，現跌2%，報3.82元。

火幣全球站（Huobi Global）回應內媒查詢時稱，沒有裁員的比例和指標，一方面，在持續增加開拓國際市場的投入並嘗試創新業務，並隨著行業和業務的發展進行結構上的調整；另一方面，從目前市場行情低迷的情況來看，企業也需要做相應調整和降本增效，做好「過冬」準備；長遠會持續看好並加碼開展Web3、元宇宙賽道業務。

火幣早在2013年於中國起家，但其後因內地封殺區內比特幣等交易，火幣也遷到外地營運，目前總部位於南非國家塞席爾，目前火幣正聚焦於東南亞市場。

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