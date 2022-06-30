【ET開市直擊】展望下半年港股、美股前景 有咩心水股推介？（附time code）

恒指七一假前，恒指黑期升約80點，下半年港股、美股走勢點睇？有咩心水股可留意？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：12 - 港股今日焦點速覽

00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：33 - 亞太股市早段市況速報

03：11 - 美股下半年走勢預測：第三季向下 道指料跌穿30000點

04：30 - 經濟數據不理想 美股投資者變短炒不敢長揸

04：55 - 美股部署：道指阻力大 美股中長線留意中概股

05：35 - 美股只彈不升 不建議撈Tesla（TSLA.US）

06：01 - 富途（FUTU.US）現價可考慮 上望逾70美元

07：05 - 中概股跑贏美股 消化早前蟹貨可吸納

07：59 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：02 - 港股今日如守兩萬二收市算好 七一後看法樂觀

09：48 - 港股突破兩萬二浪高於浪 再上望22700點

10：13 - 港股要延續升勢 料美團 （03690） 、友邦 （01299） 重磅股領升

10：32 - 港交所 （00388） 三大因素要留意 暫時未會跑贏大市

12：54 - 港股下半年看法正面 第三季睇新能源車股

14：20 - 汽車股揀龍頭比亞迪 （01211） 上望仍有30元水位

15：38 - 汽車股第二隻選吉利 （00175） 成交大、走勢有突破

16：11 - 科技股首選：美團 （03690） 早前率先由跌轉升

18：35 - 科技股第二隻揀京東 （09618） 第三季有機會V彈

19：30 - 科技股第三隻揀騰訊 （00700） 因素未確定

20：17 - 科技股第四隻揀阿里巴巴 （09988） 股價過度反映螞蟻上市憧憬

21：55 - 滙豐 （00005） 上升空間不多、不吸引 炒破幅更好

24：25 - 友邦 （01299） 憧憬受惠通關 有機會上望90元

25：20 - 港股開市前市況速報

26：50 - 新股IPO速報：偉立控股 （02372） 、天潤雲 （02167）

27：16 - ET個股推介：中信証券 （06030）

31：02 - 港股開市初段市況速報

31：24 - 觀眾問股：可否每月儲ProShares三倍做多納斯達克指數（TQQQ.US）？

34：27 - 買ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）追跌 支持位看多少？

35：30 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）有少量應守定沽？

38：57 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）宜減持？ 換馬其他股份或傳統舊經濟股？

41：28 - 觀眾問股：長線儲TQQQ.US同SQQQ.US磨損值影響大？

42：52 - 觀眾問股：網易 （09999） 152元買入 甚麼價位應止蝕？

44：37 - 觀眾問股：美團 （03690） 、京東 （09618） 上望多少？

46：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價追入抑或再吼低買入？

47：37 - 觀眾問股：商湯 （00020） 可否買入投機？

48：57 - 觀眾問股：中移動 （00941） 未有貨咩價位入？

51：18 - 觀眾問股：Microsoft（MSFT.US）入市價位應該望多少？

52：50 - 觀眾問股：Daqo New Energy（DQ.US）前景點睇？ 5至75美元炒波幅？

56：35 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 6.17元買入點算？

58：24 - A股造好中信証券 （06030） 有想像空間

59：10 - 港股開市初段市況速報

59：50 - 財經日誌提提你

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