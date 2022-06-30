【ET開市直擊】展望下半年港股、美股前景 有咩心水股推介？（歡迎觀眾問股） 股市 08:55 2022/06/30 分享： 分享： 恒指七一假前，恒指黑期升約80點，下半年港股、美股走勢點睇？有咩心水股可留意？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】內地入境檢疫放寬至「7+3」 盤點值博受惠股（附time code） 2022/06/29 【ET開市直擊】內地入境檢疫放寬至「7+3」 盤點值博受惠股（附time code） 【ET開市直擊】恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大（附time code） 2022/06/28 【ET開市直擊】恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（6月27日-30日） 2022/06/24 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（6月27日-30日） 【ET開市直擊】汽車股加速、航運股沉船？第三季搶先部署（附time code） 2022/06/24 【ET開市直擊】汽車股加速、航運股沉船？第三季搶先部署（附time code） 【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code） 2022/06/23 【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code） 港股 股票 恒生指數 美股