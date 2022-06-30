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【ET開市直擊】展望下半年港股、美股前景 有咩心水股推介？（歡迎觀眾問股）

股市 08:55 2022/06/30

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恒指七一假前，恒指黑期升約80點，下半年港股、美股走勢點睇？有咩心水股可留意？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

欄名 : ET開市直擊

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