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【汽車軟件】中軟國際升3%創半年高　與比亞迪簽署協議　助建智能網聯繫統的手機移動端開發建設

股市 09:25 2022/06/30

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【汽車軟件】中軟國際與比亞迪簽署協議　助建智能網聯繫統的手機移動端開發建設

中軟國際 （00354） 宣布，公司近日與比亞迪 （01211） 簽署技術服務協議，雙方將以促進汽車智能化、網聯化發展為核心，結合比亞迪的汽車智能化技術優勢，發揮公司自身豐富的行業應用開發經驗和生態共建能力，助力比亞迪智能網聯繫統的手機移動端開發建設。

中軟國際升3.6%，報8.38元，創半年高。

公司將攜手比亞迪，服務生態夥伴及比亞迪車主，共同推進智能網聯汽車的智能水平，加速汽車行業智能化升級。

中軟國際指，此次合作，公司將緊抓軟件定義汽車（SDV）的發展新機遇，助力比亞迪打造智能網聯車系統標桿，輸出公司的數字化升級、信息技術服務能力，進一步做大做強公司的汽車軟件業務，朝著成為汽車產業下一個百年的SDV核心企業目標持續邁進。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

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編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 中國軟件國際（00354） 電動車 港股 科技產品 網絡保安 人工智能 汽車 軟件

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