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【內房危機】陽光100中國2.2億美元債券到期無法償還　發生違約事件

股市 08:56 2022/06/30

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【內房危機】陽光100中國2.2億美元債券到期無法償還　發生違約事件

陽光100中國 （02608） 公布，2002年債券於昨天（6月29日）到期。然而，受宏觀經濟環境及房地產行業等多個因素的不利影響導致流動性問題持續存在，公司無法償還本金及應計但未付利息，因此已發生違約事件。

陽光100中國指，2002年債券未償還本金約2.2億美元，應計及未付利息約2846.9萬美元。公司已積極與持有人溝通，以盡快達成展期或其他還款安排。

另外，違約事件亦將觸發集團若干其他債務工具的交叉違約規定，包括在新加坡上市的2023年到期的1.2億美元12%優先票據。由於尚未支付已到期的應計利息1680萬美元，因而已發生票據違約事件。目前尚未收到任何債權人將採取加速到期通知。

另外，集團指於24日接獲聯交所函件，載列3項復牌指引。集團自4月1日起停牌。

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更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 陽光100中國（02608）

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