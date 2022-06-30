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【港股市況】恒指七一假前低開79點後曾倒升　騰訊軟、京東穩　商湯破底曾瀉五成（不斷更新）

股市 10:07 2022/06/30

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港股市況不斷更新

港股七一假期前，大市續軟，恒生指數開報21917點，跌79點。恒生科技指數跌0.7%，報4903點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；京東 （09618） 升0.2%；港交所 （00388） 升0.6%；商湯 （00020） 挫近15%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：07】新東方在綫 （01797） 逆市升一成，高見19.02元，成交5.2億元。

【10：01】【加密貨幣】加密貨幣步入寒冬　交易平台火幣傳裁員3成　同系火幣科技股價走弱

【09：58】恒指最新轉跌，報21977點，跌19點。科指跌0.5%，報4913點。

【09：55】大市最新升續於22000點關口爭持，恒指升約3點，報22000點。

【09：55】蔚來 （09866） 反彈2%；理想汽車 （02015） 升逾3%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【09：54】金融股向上，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升近1%。

【09：46】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌0.1%；小米 （01810） 升0.9%；京東 （09618） 升近1%。

【09：42】快狗打車 （02246） 再跌3%，低見12.56元再創上市後新低。

【09：37】大市開市後轉升，恒指升約37點，報22034點；科指升0.4%，報4958點。

【09：31】中國6月官方製造業PMI為50.2，低於預期的50.5，前值49.6。

【09：31】商湯 （00020） 開市後跌幅擴大至逾四成，破底低見2.91元，成交1.9億元。

【09：27】天潤雲 （02167） 首掛開報12.84元，較招股價12.85元低0.08%。偉立控股 （02372） 首掛開報0.7元，較招股價0.63元高11.1%。

【新股IPO】兩新股表現分化　偉立控股2372升11%、一手帳面賺280元　天潤雲2167微跌

【09：26】中軟國際 （00354） 逆市升逾3%。

【09：25】滔搏 （06110） 績後低開2%。滔搏全年純利24.47億元人民幣，按年跌11.7%。

【業績｜體育用品股】滔搏全年純利跌11.7%　派末期息連特別息共30分人幣

【09：22】恒生指數開報21917點，跌79點。恒生科技指數跌0.7%，報4903點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；京東 （09618） 升0.2%；港交所 （00388） 升0.6%；商湯 （00020） 挫近15%。

【京東9618】京東重續與騰訊3年戰略合作　發17億元新股予騰訊找數

【09：13】期指開報21845點，跌10點。

【09：01】【汽車軟件】中軟國際與比亞迪簽署協議　助建智能網聯繫統的手機移動端開發建設

【08：56】【內房危機】陽光100中國2.2億美元債券到期無法償還　發生違約事件

【08：28】【解禁限售】AI股商湯管理層自願延長限售期至今年12月29日

【08：26】恒指黑期升約80點，報22019點，道指期貨跌24點，報30975點。

【08：02】【業績｜食品】四洲年度溢利按年退倒58%、末期息6.5仙　未來預期受惠日圓滙價偏軟等3利好因素

【07：45】今日再有4隻新股招股，當中包括今年集資最大的天齊鋰業  （新上市編號：09696） 、名創優品（新上市編號：09896，美：MNSO）、於內地從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨的中國石墨  （新上市編號︰02237） ，以及德銀天下  （新上市編號︰02418）

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

【新股IPO】名創優品9896今日起招股　入場費4464.5元

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股　一手入場費約3788元

【新股IPO】德銀天下2418今日起招股　入場費約3227元

【07：45】港股ADR收報21985點，跌10點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.4元，較港收市價高0.5元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報364.07元，較港收市價低0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.8元，較港收市價低0.7元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾表示經濟可以承受加息，並且可能實現軟着陸，只是相當具挑戰，美股反覆，三大指數個別發展。道指收市升82點，報31029點；納指微跌3點或0.03%，報11177點；標指跌2點，報3818點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　無視管理層自願延長限售期至今年12月29日、D輪投資者陷損手邊緣
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