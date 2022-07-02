【恒指夜期+ADR】中概股指數升1%　阿里巴巴美股高港1.7%（不斷更新）

周五港股ADR收市，較港收市價累積變幅：

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周四港股ADR收市：

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美股周五反彈，中概股升1.3%，重上8000關，收報8055點，藍籌股ADR累積變幅好轉，港股ADR指數微跌7點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.28 -0.7% 美團ADR 196.24 +1.0% 騰訊ADR 355.28 +0.2% 阿里巴巴美股 113.77 +1.7%

北水吸資增至75億元 買騰訊建行

港股七一假期前，大市反覆跌逾百點。北水今日吸資加大至75.2億元，騰訊 （00700） 獲14.4億淨買，建行 （00939） 獲10.3億元淨買，工行 （01398） 也有4.8億元淨流入，另外，吉利 （00175） 、理想 （02015） 及中海油 （00883） 各獲逾3億元北水淨買。

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恒生指數低開79點，早段曾轉升百點，惟上升動力不足，午後跌逾200點，恒生指數跌137點，報21859點，成交1514.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報4870點。美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；商湯 （00020） 挫46%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 招行 52.50 +2.9 +10 9 建行 5.27 +1.0 +9 4 李寧 72.70 +3.0 +8 38 阿里巴巴 111.90 -2.3 -38 32 騰訊 354.40 -2.9 -49 12 美團 194.20 -4.2 -69 -41

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：37】夜期跌144點，退守21500關

【16：10】恒生指數假前跌137點，報21859點，成交1514.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報4870點。美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；商湯 （00020） 挫46%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

【16：00】恒生指數U盤前跌103點，報21893點。

【15：57】宏利跌1%，低見135元。

【外資准入】宏利擬全資擁有內地基金合資企業 據報申請已獲中證監受理

【15：46】恒指尾市跌約150點，報21848點；科指跌1.5%，報4864點。

【15：39】【百度9888】集度汽車工商變更吉利關連公司除名 吉利控股：股權不變

【15：33】【電動車】理想汽車CEO李想：料豪華車企國產後之中大型SUV售價最快明年底低於50萬人幣

【15：10】【科網股】工信部：互聯網企業首5個月收入增速放緩至1.8% 利潤跌幅收窄至14.8%

【15：08】大市跌幅收窄至百點，報21892點，跌104點；科指跌1.3%，報4871點。

【15：05】【大行報告】家電股逆市造好、海信家電升3% 瑞銀：中國家電行業板塊估值回升、看好空調龍頭盈利能力

【14：57】美團 （03690） 跌幅略收窄至逾3%，報195元，午後曾低見191.9元。

【14：52】京東 （09618） 轉跌0.5%。

【14：33】恒指跌近250點，報21751點，跌245點。

【14：28】美團 （03690） 最新跌半成，低見192.6元。阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾2%，大市跌近200點，跌至21800點水平；科指跌2%，報4839點。

【14：24】恒指跌幅擴大至130點，報21866點；科指跌1.6%，報4859點。

【14：19】美團 （03690） 失守200元，跌逾4%，低見194.1元。

【14：16】潤電 （00836） 升幅擴至逾5%；中國電力 （02380） 升逾4%；龍源電力 （00916） 升2%。

【14：11】美團 （03690） 午後跌逾3%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 升幅收窄至0.6%。

【13：44】大市轉跌約80點，報21914點，跌82點。

【13：32】【業績｜體育用品股】鷹美全年純利跌12% 末期息派14港仙

【13：20】【國泰293】國泰貨機據報已恢復全線運行 股價午後升1%創一年半高

【13：13】理想汽車 （02015） 升近8%；蔚來 （09866） 彈半成；小鵬汽車 （09868） 升逾2%。

【13：11】阿里巴巴 （09988） 跌幅午後收窄至0.6%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 靠穩升0.1%；京東 （09618） 升逾1%。

【13：00】港股午後初段升約38點，報22035點；科指升0.1%，報4942點。

【12：48】【港交所人事】港交所委任陳建和為庫務主管 監督投資表現

【12：18】【業績｜餐飲股】大快活全年溢利下跌72% 削末期息至40港仙、股息率約4.6厘

【12：18】【恒大汽車】「恒馳5」據報7月6日開始預售 售價料約20萬人幣、十一後交付

【12：00】恒生指數半日微升5點，報22002點，成交692.5億元。恒生科技指數跌0.1%，報4931點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 升1%；商湯 （00020） 挫四成；車股反彈，吉利 （00175） 升逾4%。

【11：59】【電子煙概念股】華寶國際曾漲26% 本周曾發盈警

【11：56】【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕 大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨 軟銀、阿里疑牽涉在內？

【11：48】吉利 （00175） 反彈4%；比亞迪 （01211） 升0.3%；長汽 （02333） 升1%；廣汽 （02238） 升0.8%。

【11：46】恒指中午收市前升約32點，報22029點；科指跌不足0.1%，報4932點。

【11：39】富臨 （01443） 績後乾跌逾15%，低見0.21元，涉7宗成交或3.8萬元。

【業績｜餐飲股】富臨全年度虧損大幅收窄至4917萬 不派息

【11：30】【新股IPO】玄武雲2392今日結束招股 料以招股價上游定價、孖展認購超購近20倍

【11：29】中生製藥 （01177） 升逾6%，高見5元。中生製藥此前公布集團開發的抗腫瘤1類創新藥已向中國國家藥品監督管理局申報上市並獲得受理。

【11：24】港交所 （00388） 升幅擴大至逾2%，高見393.6元。

【11：23】【中國經濟】標普預計中國今年GDP降至3.3% 稱「動態清零」仍或限制經濟活動

【11：15】【高銀危機】高銀金融前主席潘蘇通 獲撤其中一宗破產呈請、須支付訟費

【11：02】華寶 （00336） 升逾22%，高見6.34元；中國波頓 （03318） 升一成，高見4.15元。另外，中煙香港 （06055） 升0.6%；思摩爾 （06969） 逆市跌逾1%。

【11：00】恒指最新升約76點，報22073點，科指升0.3%，報4950點。

【10：55】濠賭股個別發展，金沙 （01928） 最新升逾4%，高見19.1元；銀娛 （00027） 跌0.3%。另外，永利 （01128） 跌0.4%；美高梅 （02282） 升0.9%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升0.8%。

【10：50】電力股造好，潤電 （00836） 升近4%；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升2%。

【10：47】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至15%，高見20元。

【10：44】阿里巴巴 （09988） 最新跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 跌0.1%；京東 （09618） 升逾1%。

【10：36】內地放寬入境檢疫措施，此前公布將隔離時間由「14+7」縮至「7+3」，航空股續上，國航 （00753） 升逾2%，破頂高見7.15元；南航 （01055） 升逾2%；東航 （00670） 升逾1%。另外，國泰 （00293） 升逾1%，破頂高見8.74元。

【10：32】體育用品股上升，李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別升逾2%。

【10：28】ETF通下周啟動，港交所 （00388） 升逾1%，高見390.4元。

【10：24】港股好淡爭持，最新升10點，報22007點。

【10：18】【商湯00020】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成 逾千買盤3元排隊撈貨

【10：07】新東方在綫 （01797） 逆市升一成，高見19.02元，成交5.2億元。

【10：01】【加密貨幣】加密貨幣步入寒冬 交易平台火幣傳裁員3成 同系火幣科技股價走弱

【09：58】恒指最新轉跌，報21977點，跌19點。科指跌0.5%，報4913點。

【09：55】大市最新升續於22000點關口爭持，恒指升約3點，報22000點。

【09：55】蔚來 （09866） 反彈2%；理想汽車 （02015） 升逾3%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【09：54】金融股向上，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升近1%。

【09：46】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌0.1%；小米 （01810） 升0.9%；京東 （09618） 升近1%。

【09：42】快狗打車 （02246） 再跌3%，低見12.56元再創上市後新低。

【09：37】大市開市後轉升，恒指升約37點，報22034點；科指升0.4%，報4958點。

【09：31】中國6月官方製造業PMI為50.2，低於預期的50.5，前值49.6。

【09：31】商湯 （00020） 開市後跌幅擴大至逾四成，破底低見2.91元，成交1.9億元。

【09：27】天潤雲 （02167） 首掛開報12.84元，較招股價12.85元低0.08%。偉立控股 （02372） 首掛開報0.7元，較招股價0.63元高11.1%。

【新股IPO】兩新股表現分化 偉立控股2372升11%、一手帳面賺280元 天潤雲2167微跌

【09：26】中軟國際 （00354） 逆市升逾3%。

【09：25】滔搏 （06110） 績後低開2%。滔搏全年純利24.47億元人民幣，按年跌11.7%。

【業績｜體育用品股】滔搏全年純利跌11.7% 派末期息連特別息共30分人幣

【09：22】恒生指數開報21917點，跌79點。恒生科技指數跌0.7%，報4903點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；京東 （09618） 升0.2%；港交所 （00388） 升0.6%；商湯 （00020） 挫近15%。

【京東9618】京東重續與騰訊3年戰略合作 發17億元新股予騰訊找數

【09：13】期指開報21845點，跌10點。

【09：01】【汽車軟件】中軟國際與比亞迪簽署協議 助建智能網聯繫統的手機移動端開發建設

【08：56】【內房危機】陽光100中國2.2億美元債券到期無法償還 發生違約事件

【08：28】【解禁限售】AI股商湯管理層自願延長限售期至今年12月29日

【08：26】恒指黑期升約80點，報22019點，道指期貨跌24點，報30975點。

【08：02】【業績｜食品】四洲年度溢利按年退倒58%、末期息6.5仙 未來預期受惠日圓滙價偏軟等3利好因素

【07：45】今日再有4隻新股招股，當中包括今年集資最大的天齊鋰業 （新上市編號：09696） 、名創優品（新上市編號：09896，美：MNSO）、於內地從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨的中國石墨 （新上市編號︰02237） ，以及德銀天下 （新上市編號︰02418） 。

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股 入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

【新股IPO】名創優品9896今日起招股 入場費4464.5元

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股 一手入場費約3788元

【新股IPO】德銀天下2418今日起招股 入場費約3227元

【07：45】港股ADR收報21985點，跌10點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.4元，較港收市價高0.5元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報364.07元，較港收市價低0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.8元，較港收市價低0.7元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾表示經濟可以承受加息，並且可能實現軟着陸，只是相當具挑戰，美股反覆，三大指數個別發展。道指收市升82點，報31029點；納指微跌3點或0.03%，報11177點；標指跌2點，報3818點。

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責任編輯︰梁浩碩