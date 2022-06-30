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【解禁限售】AI股商湯管理層自願延長限售期至今年12月29日

股市 08:28 2022/06/30

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【解禁限售】AI股商湯管理層自願延長限售期至今年12月29日

AI股商湯 （00020） 原於今日解禁限售股份，公司管理層宣布延長股份鎖定期，以表達對公司長期價值及前景的信心。

商湯宣布，徐立、王曉剛、徐冰及若干管理層成員自願承諾，於今年12月29日之前，不會出售公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃（經修訂）下已歸屬的受限制股份單位所涉及的B類股份；及/或公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃（經修訂）下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。

目前，受有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數為約20億股B類股份，佔已發行股份總數約5.98%，且該等B類股份目前透過SenseTalent Management Limited持有。

至於如招股章程所述，於2022年12月29日前所有已發行A類股份仍受禁售承諾的規限。湯曉鷗繼續實益擁有約69.06億股A類股份，相當於已發行股份總數約20.61%及公司68.2%的投票權（惟就有關保留事項的任何決議案每股可投一票）。

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