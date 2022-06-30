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【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　無視管理層自願延長限售期至今年12月29日、D輪投資者陷損手邊緣

股市 10:01 2022/06/30

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【解禁限售】AI股商湯管理層自願延長限售期至今年12月29日

AI股商湯 （00020） 於今日解禁限售股份，公司管理層宣布延長股份鎖定期，以表達對公司長期價值及前景的信心。不過，市場未有視為好消息，大手出貨。商湯開市大插15%後快速走低，股價更曾腰斬暴瀉5成，低見2.91元，現跌40%，報3.55元，至上午9時34分，成交額已達3.9億元。

商湯宣布，徐立、王曉剛、徐冰及若干管理層成員自願承諾，於今年12月29日之前，不會出售公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃（經修訂）下已歸屬的受限制股份單位所涉及的B類股份；及/或公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃（經修訂）下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。

目前，受有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數為約20億股B類股份，佔已發行股份總數約5.98%，且該等B類股份目前透過SenseTalent Management Limited持有。

至於如招股章程所述，於2022年12月29日前所有已發行A類股份仍受禁售承諾的規限。公司創始人及執行董事湯曉鷗繼續實益擁有約69.06億股A類股份，相當於已發行股份總數約20.61%及公司68.2%的投票權（惟就有關保留事項的任何決議案每股可投一票）。

D輪投資者陷損手邊緣

翻查上市文件，D輪投資者陷損手邊緣，其成本為0.3536美元至0.4094美元（約2.77港元至3.21港元），融資日期為2020年7月31日至9月10日。若以最後D+系列，僅錄少許帳面盈利，接近平手，如以股價低位2.91元計，帳面甚至一度轉虧。

不過，A至C輪的投資者則未需「擔心」，因其成本價甚低，由0.02美元至0.3150美元（約0.16港元至2.47港元），即使是C-prime系列投資者暫能力保不失。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

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