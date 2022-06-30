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【業績｜食品】四洲年度溢利按年退倒58%、末期息6.5仙　未來預期受惠日圓滙價偏軟等3利好因素

股市 08:02 2022/06/30

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【業績｜食品】四洲年度溢利按年退倒58%、末期息6.5仙　未來預期受惠日圓滙價偏軟等3利好因素

四洲集團 （00374） 公布截至3月31日止年度業績，四洲集團歸屬於公司權益所有者年內溢利1263.4萬元，按年倒退58.06%，每股盈利3.3仙，建議派末期息6.5仙，與去年同期相同。

期內，四洲收入47.3億元，按年增長3.28%，毛利9.38億元，升6.72%。按地區劃分，當中香港地區營業額為18.44億元，增長6.64%。內地地區營業額為9.3億元，增長7.74%。佔集團總營業額41%的日本地區營業額為19.56億元，跌1.58%。

集團表示，期內新冠疫情及其相關遏制措施導致供應鏈中斷，令銷售及分銷開支增加。同時，內地採取封區措施，影響中港跨境運輸的供應鏈，導致「有需求，沒供應」現象，影響業務。全球供應鏈的中斷亦導致公司主要聯營公司出現缺乏原材料供應的問題，令集團年度錄得聯營公司虧損364.4萬元。集團於過去兩個回顧年度均獲港府防疫抗疫基金計劃的援助金，亦影響業績的比對。

展望未來，預期有三個發展的利好因素。首先，日圓滙價偏軟將有助日本進口的原材料或貨品成本下降。其次，市場追捧日本食品，需求殷切，持續為業務發展帶來增長動力。最後，疫情在全球疫苗接種率增加的情况下得到紓緩，減輕供應鏈緊張問題，讓各方面成本向下。

【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元、逾20年首不派息　內地業務經營虧損　午後股價跌幅擴大

【業績｜餐飲股】富臨全年度虧損大幅收窄至4917萬　不派息

責任編輯︰梁浩碩

港股 四洲集團（00374）

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