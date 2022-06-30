▲ 【新股IPO】德銀天下2418今日起招股 入場費約3227元

德銀天下 （02418） 今日起招股至7月8日（下周五），招股價介乎1.78元至2.13元，每手1500股，入場費約3,227.2元，預計7月15日（周五）上市。

公司由陝汽控股集團於2005年創立，為陝汽控股集團製造的商用車提供物流及供應鏈服務。商用車主要包括卡車、皮卡、拖車、巴士及貨車。至去年底，公司收入跌4.1%至31.2億元人民幣，利潤增32.4%至3.6億元人民幣。公司指，按2021年重型商用車銷量計，陝汽控股集團為中國第四大商用車集團，2021年的市場份額為13.8%。

公司在全球發售5.43億股，香港公開部分佔10%，中信建投為獨家保薦人。公司料籌約10.6億元，所得款項淨額的約37.5%將用於商用車後市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設，約30%將用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力，約22.5%將用於商用車後市場線上服務平台（車輪滾滾在線平台）的持續搭建。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股 一手入場費約3788元

【新股IPO】名創優品9896今日起招股 入場費4464.5元

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股 入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

編輯：姚卓然