【ET財經早點1分鐘】美股等PCE通脹今晚揭盅 鮑威爾：我們對通脹所知不多 大摩唱淡嘉年華郵輪 最熊目標價為零

美股等PCE通脹今晚揭盅 鮑威爾：我們對通脹所知不多

美國今晚公布5月PCE物價指數，預期會按年輕微上升到6.4%，核心數據就輕微回落至4.8%。美股觀望數據，道指升82點，納指、標指變動不大。

聯儲會主席鮑威爾表示，全球化、人口老齡化、低生產率和技術發展不再能壓制住通脹，不知道未來是不是還能回到從前那樣，並正在學習應對。

同一場合的歐洲央行行長拉加德亦不認為，可以回到低通脹的環境，因為疫情及現在面臨的巨大的地緣政治衝擊，有些東西已經被釋放出來，這將改變現時身處的大環境。

鮑威爾指出，雖然加息可能不會觸發經濟衰退，但達成目標會有很大的挑戰性，現在還無法判斷高通脹會否成為全球經濟新常態，畢竟經濟學家之前也未能預測到巨大供應鏈的衝擊，認為我們最明白一點，就是我們對通脹仍所知不多。

大摩唱淡嘉年華郵輪 最熊目標價為零

美國上市的嘉年華郵輪 (美：CCL) 股價再暴瀉1成4，跌至2020年疫情大流行時的底部。摩根士丹利的分析師警告，在最差的預測情景，股票目標價跌至零。嘉年華郵輪股價由疫情前的50美元水平，最新已跌穿9美元。

大摩指出，如果郵輪需求再現衝擊，再出現一波旅客取消行程，集團的流動性會急速枯竭，嘉年華的淨債務超過 300 億美元，槓桿水平高得不可持續，公司有需要再集資120億美元，但會進一步稀釋資本，股市下跌令情況進一步惡化，消息拖累郵輪股全綫跌1成。

夜期彈82點 滙豐ADR高港1%

雖然美滙指數突破105水平，但美債息跌穿3.1厘，港股反彈82點，滙豐ADR高港股收市價1%，阿里巴巴及騰訊ADR輕微低於港股收市價。