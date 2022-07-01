【理財智慧】想增加資產配置？一文了解幾萬蚊做美國地主

成為地主相信是不少人的理想，在資產配置角度而言，買入不同種類和地區的投資品對於分散風險有一個重要的作用。但在股票市場、基金市場、房地產市場、虛擬貨幣市場都積弱的情況下，買入美國地皮會不會是其中一項投資項目。

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投資美國地皮

買「磚頭」面對的最大問題便是入場門檻高，在香港買一個單位動輒幾百萬，而租金回報也不算高、加上管理費和雜費可能都「扣扣埋埋」。但如果購買地皮的話，首先維護成本低，而且透過和頓在美國買地皮，原來入場門檻都不高。

和頓的投資

和頓(Walton Group of Companies)是一間專注於房地產和土地投資的公司，主要的研究、收購在美國具潛力的土地，現時在美加佔有超過97,000英畝土地。他們將土地收購後再出售給開發商及建築商，雖然整體投資期會拉長，但回報較高，而且失敗機會較低。

和頓收購土地後，會分為不同的份額供投資者認購，以致入場門檻降低。可能投資者認為「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，但在銷售商而言，以土地分為不同份額出售，起碼可以減少出資、增加現金流、先賺一筆。

如何賺錢

投資者在買入地皮後，期間會委託和頓物色對該地皮有興趣的發展商，如果成功出售後，投資者便可以分享成果，當然他們不會說定幾年內會賣走該土地，如果遇上經濟不佳的情況，可能需要較長時間才可以賺錢。同時，在決定出售給發展商的時候，是由土地持有人以投票決定收購價是否合理，需要得到足夠的土地持有人同意才可以賣出土地。

如何投資

如果有意投資的讀者可以前往和頓的網頁去選擇有興趣的土地投資，在每個項目會顯示地點、周邊環境和土地用途，之後可以聯絡在港的經銷商或直接聯絡該公司。但除了回報外，也留意每個州份和地區對於稅務收費都有不同，因此投資前可以先諮詢。

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記者：陳佳恩