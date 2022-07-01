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【理財智慧】一文了解何謂巨無霸指數和iPhone指數 有邊隻外滙抵買?

理財智慧 01:44 2022/07/01

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在經濟學上，由以物易物轉到貨幣交易，其中貨幣的其中一個特點是「價值標準」，即能夠用作表示不同物品的價值，可以用作計價之用。本文便會介紹由《經濟學人》(The Economist) 在1986年提出的「巨無霸指數」(Big Mac Index)，以購買力平價為基礎，用作衝量貨幣有否被高估或低估。

同場加映:【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

巨無霸指數

相信大部分的讀者都有去過連鎖快餐店麥當巨無霸餐，而巨無霸指是比較每個國家和地區的價格，透過計算巨無霸的價錢與各地的真實貨幣滙作比較，可以反映貨幣的購買力是被高估或低估。例如美國一個巨無霸賣5美元，香港賣30港元，在正常1:7.8的匯價下，香港一個巨無霸應該賣39美元，顯示港元購買力被低估。

iPhone指數

巨無霸指數始於80年代，隨著蘋果產品在全球暢銷，開始有人提出iPhone指數，主要是衝量每個國家或地區的人民工作多少日才可以購買一部iPhone，雖然每個地區iPhone的售價都有不同、但薪金也有不同，正常平均薪金較高、物價也較高。根據2021年由Picodi公布的數據顯示，平均在港工作約11.3日可以買到一部iPhone、大陸則需要24.4日才可以買到一部iPhone。

投資方法

投資者可以透過各地的巨無霸指數，買入一些被低估的貨幣，當然只是作為一個其中參考的點，因為一個巨無霸售價也會受到當地的其他因素影響，包括租金、薪金等，也未必反映實際的情況。但由於巨無霸在全球地區都有銷售，加上原材料價格可以反映當地市價，因此可以借此可映當地的物價水平。如果以現時而言，美國正進入加息周期，現時一定是一個入手外滙的好時機，特別是歐羅最近走弱，值得參考。

 

同場加映:【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 陳佳恩

 

 

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