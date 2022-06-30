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【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬

股樓投資 16:59 2022/06/30

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樓價愈來愈貴，要找500萬元以下的上車盤不易，,但其實屯門仍有不少選擇。今次祥益地產推介的樓盤為屯門市廣場，最大賣點是坐落屯門市中心，衣食住行一應俱全，向來是區內指標屋苑。

放盤單位為屋苑2座低層A室，實用面積318平方呎，兩房間隔，現叫價490萬元。假如承造九成按揭，首期只需49萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款約17,425元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約41,733元。從代理提供的相片可見，單位樓層偏低，但裝修企理，可即買即住，節省一大筆翻新費。

放盤單位 屯門市廣場2座低層A室（物業編號：AN230292）
實用面積 318平方呎
間隔 兩房
叫價 490萬元
賣點 有匙即睇、東南方向、雅裝即住、方便之選、可做九按
    點擊圖片放大
    +7
    +6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3N9idXD

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

屯門市廣場 祥益地產 屯門 上車盤

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