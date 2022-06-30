【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬

樓價愈來愈貴，要找500萬元以下的上車盤不易，,但其實屯門仍有不少選擇。今次祥益地產推介的樓盤為屯門市廣場，最大賣點是坐落屯門市中心，衣食住行一應俱全，向來是區內指標屋苑。

放盤單位為屋苑2座低層A室，實用面積318平方呎，兩房間隔，現叫價490萬元。假如承造九成按揭，首期只需49萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款約17,425元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約41,733元。從代理提供的相片可見，單位樓層偏低，但裝修企理，可即買即住，節省一大筆翻新費。

放盤單位 屯門市廣場2座低層A室（物業編號：AN230292） 實用面積 318平方呎 間隔 兩房 叫價 490萬元 賣點 有匙即睇、東南方向、雅裝即住、方便之選、可做九按

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