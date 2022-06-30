【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬

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【職場熱話】工作10年人工僅20K 勞心勞力卻不被讚賞 功勞永遠他人領 打工仔嘆「沒人發現他努力」
樓價愈來愈貴，要找500萬元以下的上車盤不易，,但其實屯門仍有不少選擇。今次祥益地產推介的樓盤為屯門市廣場，最大賣點是坐落屯門市中心，衣食住行一應俱全，向來是區內指標屋苑。
放盤單位為屋苑2座低層A室，實用面積318平方呎，兩房間隔，現叫價490萬元。假如承造九成按揭，首期只需49萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款約17,425元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約41,733元。從代理提供的相片可見，單位樓層偏低，但裝修企理，可即買即住，節省一大筆翻新費。
|放盤單位
|屯門市廣場2座低層A室（物業編號：AN230292）
|實用面積
|318平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|490萬元
|賣點
|有匙即睇、東南方向、雅裝即住、方便之選、可做九按
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢