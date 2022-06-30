【開市9點半】今年集資最大新股天齊鋰業招股　入場費約16565元

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1% 夜期升82點（不斷更新）
新股市場在上半年將完結前變得活躍，超過10隻新股招股，其中，焦點為今日開始招股的天齊鋰業 （新上市編號：09696） ，入場費16565.3元，最高集資134.6億元，成年內香港新股市場中集資最大的新股，也是今年首隻集資過百億元的新股。中概股名創優品 （新上市編號：09896） 也來港，今起招股，入場費4464.55元。
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欄名 : 開市9點半