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【開市9點半】今年集資最大新股天齊鋰業招股　入場費約16565元

股市 06:16 2022/06/30

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新股市場在上半年將完結前變得活躍，超過10隻新股招股，其中，焦點為今日開始招股的天齊鋰業 （新上市編號：09696） ，入場費16565.3元，最高集資134.6億元，成年內香港新股市場中集資最大的新股，也是今年首隻集資過百億元的新股。中概股名創優品 （新上市編號：09896） 也來港，今起招股，入場費4464.55元。

重點新聞：

1.【新股IPO】天齊鋰業9696明起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

2.【新股IPO】名創優品9896明起招股　入場費4464.5元

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9.【電動車】沽空機構「灰熊」質疑蔚來誇大收入　蔚來反駁報告大量不實、午後跌幅擴至近一成

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

 

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